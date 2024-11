Fausto Bertinotti

Il vanesio ex leader di Rifondazione, noto per aver fatto cadere Prodi, assiduo frequentatore di salotti e salottini con nobildonne e vippaioli, sostiene che “Il Pd liberal di Schlein nasce da Usa e Sanremo, non serve al popolo”. Cosa più grave, Fausto contesta a Elly lo “stile di vita”. Grazie Fausto: ci ricordi ogni volta perché la sinistra è crollata per merito di stili di vita come il tuo.