Francesco Boccia

A volte ritornano. Boccia è sceso nuovamente in Calabria per il direttivo regionale del Pd. Ha offerto il petto a penne e taccuini per lanciarsi in un attacco ad alzo zero contro l’autonomia differenziata. Ha citato i vescovi, ha bocciato Occhiuto per aver svenduto la Calabria, forse dentro di sé ha maledetto anche quel suo gemello che nel 2001, quando il centrosinistra ha varato la riforma del titolo V della Costituzione, era Ministro degli Affari regionali