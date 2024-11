Mario Oliverio

L’ex Presidente della Regione è stato assolto dall’accusa di aver distratto fondi pubblici per partecipare al Festival di Spoleto e, in particolare, per finanziare il talk show in cui è stato intervistato da Paolo Mieli. Secondo i giudici il fatto non sussiste e, in effetti, se non fosse stato per l’inchiesta, di quell’intervista non ne sarebbe accorto nessuno: com’è stato per il suo governo.