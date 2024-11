Mimmo Lucano

Scende perché lo Stato ormai ha messo nel mirino lui e la sua gestione del modello Riace, tant’è vero che anche in Appello la Procura ha chiesto una condanna fortissima: 10 anni e 5 mesi di reclusione. Ma Mimmo è un simbolo, continua ad avere riconoscimenti in giro per l’Italia e l’Europa: in fondo l’umanità non è un crimine, almeno fino a quando non si avvale di fondi pubblici.