Buona la prima per Chiaravalle Brick, l'evento dedicato ad appassionati di Lego di tutte le età, organizzato a Chiaravalle Centrale dall'associazione Collezionisti Seriali in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’associazione Agorà. «Quello di oggi è il nostro primo evento ma in realtà la nostra associazione si occupa di collezionismo a 360 gradi e non solo di Lego - spiega il presidente del sodalizio, Alessandro Chiefari -. Nel tempo abbiamo tanti progetti per creare l'opportunità per tutti i collezionisti, di farsi conoscere e mostrare ciò che hanno realizzato nel tempo».

Ha riscosso un notevole interesse da parte di adulti e bambini, la prima edizione di "Chiaravalle Brick", l'evento dedicato ai celebri mattoncini colorati Lego.



Tra colori, socializzazione e tanto sano divertimento, nella palestra della scuola media Corrado Alvaro si sono dati appuntamento collezionisti provenienti da diverse parti della regione, portando nel centro catanzarese set Lego e opere originali. Ma a suscitare un particolare interesse è stata l'area gioco libero destinata ai bambini oltre al concorso che ha visto sfidarsi i diversi partecipanti a colpi di creatività.

«Siamo davvero soddisfatti del risultato - ha commentato Giuseppe Servello, dell'associazione Collezionisti seriali -. Dopo un lungo periodo dedicato all'organizzazione, finalmente siamo arrivati al momento clou e siamo molto contenti di come sia andata e questo ci carica per le iniziative future».

L'esposizione dei celebri mattoncini colorati si è rivelata quindi un'esperienza immersiva per grandi e piccoli con vere e proprie opere d'arte ispirate a capolavori classici o simboli del territorio, come il Colosseo, la Gioconda, la fontana di Argusto, la ferrovia ionica con le sue incompiute lungo la costa, il convento dei padri cappuccini di Chiaravalle Centrale.