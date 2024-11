Torna alle 15:45, su LaC Tv, il Tg Young, il telegiornale realizzato dai ragazzi e le ragazze che frequentano la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Amerigo Vespucci di Vibo Marina. A condurre il Tg è Giorgia Covato, Sophia Shpak e Raffale Nappi sono gli operatori di ripresa, Cristiano Lo Giacco e Matteo Fullone sono i tecnici audio e luci, mentre i servizi giornalistici che andranno in onda sono stati curati da Karole Catanese, Monica Muzzì, Alessandro Francica, Mattia Forgiarini, Mattia Galloro, Martina Ruggiero, Kristian Gasparro, Mia Pelaggi. Gli studenti sono supportati dalle professoresse Nunzia Volpe, Monica Abussi, Giulia D'Agostino e Laura Scullino e dalla squadra di professionisti del network LaC.

Gli studi e la redazione del Tg Young sono stati inaugurati lo scorso febbraio all'interno della scuola di Vibo Marina. Nella terza edizione del tg dei ragazzi saranno tanti i temi affrontati. La scorsa volta si era già parlato dell’avvio della “Settimana della Sostenibilità” e da qui si riparte oggi. Dal Goal 16 dell’Agenda 2030 e in particolare dagli approfondimenti condotti dagli studenti delle varie classi. Si prosegue con il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri. E poi un’iniziativa che ha coinvolto gli alunni della primaria: l’orto a scuola per coltivare saperi e tradizioni. Un servizio sarà dedicato invece al progetto Girls Get SET finalizzato a ridurre l’impronta di carbonio a scuola. Spazio poi a focus sull’autismo, Unità d’Italia e Costituzione, riti e tradizioni pasquali. Per chiudere, l’attesa per la premiazione del concorso “Giustizia e Umanità - Liberi di Scegliere” a cui la scuola ha partecipato con un docufilm.

Il team targato Diemmecom, coordinato da Stella Santoro e coadiuvato dal direttore di Rete, Franco Cilurzo, negli ultimi mesi ha accompagnato la formazione dei ragazzi coinvolti, trasformandoli in veri giornalisti e tecnici televisivi.

L'appuntamento con la terza edizione del Tg Young è dunque per oggi, 28 aprile, alle 15:45 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky. QUI TUTTE LE EDIZIONI DEL TG