C’è una ragazza in bicicletta che attraversa strade controllate dai militari, campi, paesi, posti di blocco. Ha diciassette anni e un nome di battaglia: “Gabriella”. Quella ragazza è Tina Anselmi. E la sua storia, oggi, non è solo memoria: è una lezione civile che parla ancora al presente, soprattutto il 25 aprile.

Nata a Castelfranco Veneto, cresce in un’Italia dove la libertà non è un diritto ma una conquista pericolosa. Quando entra nella Resistenza come staffetta partigiana, non compie un gesto retorico. Compie una scelta concreta, quotidiana, rischiosa. Porta messaggi, nasconde materiali, collega gruppi clandestini. E soprattutto impara una cosa che segnerà tutta la sua vita: la libertà ha un prezzo, e qualcuno deve essere disposto a pagarlo.

Ma c’è un dettaglio che rende la sua esperienza ancora più umana e attuale: la paura. Non solo quella dei rastrellamenti o delle torture, ma anche una paura più silenziosa e invisibile. La paura delle relazioni, delle amicizie, dello stringere legami troppo esposti. Perché in quel mondo anche un gesto semplice poteva diventare un rischio. La fiducia era un atto politico, e la solitudine spesso una forma di protezione.

Eppure proprio in quella condizione nasce una delle lezioni più forti della sua vita: la responsabilità personale. Anselmi non racconta mai la Resistenza come un mito distante, ma come una “normalità eccezionale”, fatta di ragazze e ragazzi che scelgono di non restare indifferenti davanti alla violenza della storia.

In un passaggio spesso ricordato dei suoi scritti e interventi, insiste su un’idea semplice e radicale: non erano eroi, ma giovani che hanno deciso di agire. E proprio questa “normalità” rende la Resistenza una radice ancora viva della democrazia italiana.

Il suo percorso successivo – sindacalista, parlamentare, prima donna ministro della Repubblica – non si capisce senza quel primo passaggio. Dopo la guerra, infatti, l’impegno continua: nelle lotte per i diritti delle lavoratrici, nella difesa delle condizioni delle operaie, nella costruzione di una cittadinanza più giusta. Ma tutto nasce lì, nella bicicletta della staffetta, tra silenzi, coraggio e paura.

C’è anche un altro elemento decisivo: il valore educativo della sua storia. Nelle scuole italiane, Tina Anselmi diventa sempre più spesso una figura di riferimento per raccontare la Resistenza non come un capitolo chiuso dei libri, ma come una domanda aperta. Cosa significa scegliere? Cosa significa opporsi all’ingiustizia? Cosa significa non voltarsi dall’altra parte?

Il 25 aprile, oggi celebrato come Festa della Liberazione, non è soltanto una ricorrenza. È il risultato di quelle scelte. E la sua storia lo ricorda con forza: la libertà non nasce mai da sola, ma da persone che decidono di assumerne il peso.

Per questo la figura di Anselmi continua a parlare alle nuove generazioni. Perché non propone un modello irraggiungibile, ma una possibilità concreta: quella di trasformare la paura in responsabilità, la giovinezza in impegno, la fragilità in determinazione.

E forse è proprio questo il messaggio più attuale che ci lascia: la libertà non è mai un’eredità garantita. È una scelta che si rinnova. Ogni volta.