Torna la neve in Sila e Camigliatello. Il nuovo anno dona uno scenario che fino a qualche tempo fa era consueto fin dagli albori della stagione invernale. Anzi talvolta bussava in anticipo anche con l’esaurirsi dell’autunno. L’aumento delle temperature e il clima primaverile registrato alle nostre latitudini fino a qualche giorno fa, hanno tuttavia prodotto cambiamenti.

Fatto sta che questa notte, come anticipato dalle previsioni meteo, è caduta la neve in Sila per gli amanti della montagna. Tuttavia le piste da sci di Camigliatello rimarranno chiuse fino a venerdì. La comunicazione è arrivata ieri direttamente dall’Arsac sul proprio profilo Facebook. «Si comunica la chiusura dell’impianto da 9 al 13 gennaio – si legge -. La crisi energetica accompagnata da quella climatica che attraversano la nostra penisola, non permettono la praticabilità degli sport invernali. La disponibilità dell’ovovia riprenderà sabato e domenica prossimi. Aggiornamenti nei prossimi giorni. Aspettando il freddo e soprattutto la neve».

Immediate le reazioni che hanno evidenziato i paradossi: «Arriva la neve e chiudono gli impianti, ottimo», scrive un cittadino. C’è chi punta il dito con sarcasmo verso la Regione: «Peccato: sembra che la crisi non sia stata di impedimento per una mega pista di pattinaggio in Lombardia. Per i residenti invece.». Lapidario, infine, un altro utente: «Gli impianti dovrebbero essere aperti tutto l’anno, a prescindere dalla presenza della neve, fossi io politico dimezzerei lo stipendio per mantenere aperti tutti gli impianti presenti nella regione».