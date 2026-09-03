Una nuova tappa della Staffetta della Legalità farà tappa a Vibo Valentia. L’appuntamento è in programma sabato 26 settembre, dalle 9.30 alle 13, nel Palazzo dell’Amministrazione provinciale, su iniziativa dell’associazione culturale antimafia “La Tazzina della Legalità”, in collaborazione con la Provincia.

L’iniziativa riporta al centro dell’attenzione il tema delle intimidazioni e degli attentati che negli ultimi mesi hanno interessato il territorio vibonese, coinvolgendo amministratori, imprenditori e cittadini. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione anche dopo la fase immediatamente successiva agli episodi e manifestare vicinanza a chi sceglie di denunciare o di proseguire la propria attività senza cedere alle pressioni criminali.

La nuova tappa vibonese è stata organizzata anche grazie alla disponibilità del presidente della Provincia Corrado L’Andolina, che ha accolto la proposta avanzata dall’associazione.

Alla base della Staffetta c’è infatti la volontà di evitare che l’attenzione sulle vittime delle intimidazioni si esaurisca nei giorni immediatamente successivi agli episodi. «La solitudine e il silenzio sono alleati della criminalità organizzata. Per questo abbiamo scelto di esserci, anche dopo che i riflettori si sono spenti», sottolineano dalla Tazzina della Legalità.

All’incontro saranno invitate istituzioni politiche, civili, militari e religiose, insieme alle associazioni, alle organizzazioni rappresentative del territorio e agli operatori dell’informazione. L’invito è rivolto anche ai cittadini, chiamati a partecipare all’iniziativa.

Il messaggio che gli organizzatori intendono rilanciare è quello della responsabilità collettiva nel contrasto alla criminalità organizzata, accanto all’attività svolta quotidianamente dalla magistratura e dalle forze dell’ordine. Un ruolo che passa anche dal sostegno a chi subisce intimidazioni e dalla capacità della comunità di non lasciare isolate le vittime.

La tappa di Vibo Valentia della Staffetta della Legalità sarà quindi un momento di confronto tra istituzioni, società civile e cittadini, con un principio al centro dell’iniziativa: chi denuncia non deve essere lasciato solo.