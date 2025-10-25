Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre tornerà l’ora solare: il cambio dell’ora avverrà alle ore 3 di domenica, quando l’orologio dovrà tornare alle ore 2.

Dunque da questo fine settimana in poi farà buio un’ora prima, mentre ci sarà un’ora in più di luce la mattina presto, e se questo passaggio crea parecchio disaccordo, c’è però una conseguenza che mette d’accordo tutti: domenica si dorme un’ora in più.

L’ora solare sarà in vigore dall’ultimo fine settimana di ottobre fino all’ultimo di marzo, quando tornerà l’ora legale e l’orario va in avanti di un’ora: il prossimo anno avverrà nella notte tra il 28 e il 29 marzo.

Gli smartphone e i dispositivi digitali solitamente si adeguano da soli, mentre bisognerà ricordarsi di cambiare l’orario ai dispositivi analogici.