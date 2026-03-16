Le Giornate di Primavera del FAI e l'incanto della Calabria

Dopo la frenesia di Kuala Lumpur e la storia di Malacca, il Brunei sorprende con la sua calma e armonia. Tra la capitale Bandar Seri Begawan, i sorrisi dei locali e l’architettura dorata della Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque, il Paese si rivela un piccolo gioiello ancora lontano dal turismo di massa
Partenza da Fiumicino per la missione di solidarietà con il sindaco di Riace e altri europarlamentari della sinistra: «Vicini a un popolo che da anni resiste all’imperialismo degli Usa». Con la delegazione partiranno 5 tonnellate di medicinali
Il dato emerso nel corso della cerimonia con cui il sindacato ha aperto nella sede regionale di Catanzaro il nuovo sportello antistalking e antimobbing alla presenza del segretario nazionale Veronese e di quello regionale Senese
La denuncia sui materiali diretti in Israele scuote uno degli snodi più strategici d’Europa. Sindacati e politica chiedono controlli, mentre lo scalo calabrese finisce al centro della pressione tra commercio globale, conflitti e responsabilità istituzionali
Nelle parrocchie e nei centri di ascolto si intercettano storie di disperazione autentica: famiglie che non arrivano a fine mese, anziani soli, giovani esclusi dal mercato del lavoro. Ma quando le istanze cercano di risalire i livelli più alti della struttura ecclesiale, troppo spesso si infrangono contro muri di formalismo e burocrazia
Al centro della questione sollevata dall’avvocato il principio di proporzionalità delle sanzioni e il diritto all’elettorato passivo. Il caso nasce dal Comune di Cosenza e potrebbe avere effetti su molti altri: «Sanzione irragionevole e sproporzionata»
Oggi preside in Lombardia, Franco Marano racconta a LaC una storia che riflette l’esperienza di migliaia di giovani emigrati: «Volevamo restare, ma le opportunità mancavano. Mi piacerebbe tornare per riportare nella mia terra ciò che ho imparato altrove»
L’edizione 2026 propone per la prima volta in assoluto la visita di storici stabilimenti industriali, normalmente inaccessibili al pubblico. La presidente regionale del Fondo Ambiente Italiano Laura Carratelli promuove la campagna di iscrizione: «Vi porteremo alla scoperta di luoghi esclusivi».
VIDEO | In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, gli artisti del territorio hanno offerto il loro contributo per sensibilizzare l'opinione pubblica su una problematica in continua diffusione
Il procuratore di Napoli torna sul duro scontro che anticipa la consultazione del 22 e 23 marzo in un incontro con gli studenti: «Mi dicevano che la mia era una battaglia persa perché eravamo al 25% ma io sono calabrese e ho la testa dura ma soprattutto sono libero»
Il primo cittadino Maria Grazia Vittimberga solleva l’emergenza oncologica nel Crotonese dopo la morte di un giovane concittadino. Richiesta trasparenza sui numeri del registro tumori e sulle iniziative sanitarie locali per gli screening
Lo ha reso noto Sorical evidenziando gli elevati livelli di torbidità delle acqua. Operai al lavoro per ripristinare il servizio, l’invito a razionalizzare i consumi in attesa del rientro del disservizio
Al Palazzo dell’Informazione Adnkronos a Roma, la testata ha celebrato i suoi 10 anni. Il fondatore Santo Strati ha ripercorso l’impegno del giornale nel raccontare una terra positiva e dinamica. Il messaggio del presidente del network LaC Domenico Maduli
Il segretario generale di Magistratura democratica e procuratore aggiunto di Reggio Calabria usa i numeri per contraddire la necessità di separare le carriere: «Servirebbe semmai aumentare l’organico dei gip, ma quello costa e i governi preferisco riforme gratis»