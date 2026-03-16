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Eventi

Le Giornate di Primavera del FAI e l'incanto della Calabria

Sono sei i comuni che il Fondo Ambiente Italiano ha scelto per celebrare le Giornate di Primavera in programma per sabato 21 e domenica 22 marzo

16 marzo, 2026
Situazione critica

Maltempo, il ciclone in Calabria: allagamenti e disagi, danni al capannone dell’azienda Guglielmo – LIVE

Situazione particolarmente difficile anche Cosenza, dove il forte vento ha travolto la fiera di San Giuseppe. Disagi anche nel capoluogo. Peggioramento atteso nelle prossime ore
Maltempo, il ciclone in Calabria: allagamenti e disagi, danni al capannone dell’azienda Guglielmo –\u00A0LIVE
On the road

Un calabrese nel Paese che nessuno conosce: il Sultanato del Brunei, tra moschee in oro, giungla e città galleggianti

Dopo la frenesia di Kuala Lumpur e la storia di Malacca, il Brunei sorprende con la sua calma e armonia. Tra la capitale Bandar Seri Begawan, i sorrisi dei locali e l’architettura dorata della Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque, il Paese si rivela un piccolo gioiello ancora lontano dal turismo di massa
Giuseppe Scuticchio
Un calabrese\u00A0nel Paese che nessuno conosce: il Sultanato del Brunei, tra moschee in oro, giungla e città galleggianti\n
La lettera

Lasciare la Calabria non per scelta, ma per necessità: «Ora vivo al Nord ma sogno di ritornare nella mia terra»

Dalla necessità di lavorare lontano alla speranza di tornare, la voce di chi porta nel cuore questa regione e sogna un futuro dove poter restare e contribuire alla sua crescita
Redazione Attualità
Lasciare la Calabria non per scelta, ma per necessità: «Ora vivo al Nord ma sogno di ritornare nella mia terra»\n
Viaggio di speranza

Parte la Flottilla aerea con gli aiuti per Cuba, c’è anche Lucano: «Gesto simbolico, i loro medici aiutano la Calabria»

Partenza da Fiumicino per la missione di solidarietà con il sindaco di Riace e altri europarlamentari della sinistra: «Vicini a un popolo che da anni resiste all’imperialismo degli Usa». Con la delegazione partiranno 5 tonnellate di medicinali
Redazione Attualità
Parte la Flottilla aerea con gli aiuti per Cuba, c’è anche Lucano: «Gesto simbolico, i loro medici aiutano la Calabria»\n

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Società

Giulia sulle spalle, la battaglia di una madre

17 marzo 2026
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17 marzo 2026
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La fiera di San Giuseppe riparte grazie al cuore dei cosentini

17 marzo 2026
Ore 12:24
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Scalea, nuova edizione dell'Expo tirreno

17 marzo 2026
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17 marzo 2026
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17 marzo 2026
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17 marzo 2026
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San Nicola Arcella candidata a borgo dei borghi

17 marzo 2026
Ore 12:36
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Nuovo sportello

Uil Calabria, è il demansionamento dopo rientro dalla gravidanza il sopruso più ricorrente

Il dato emerso nel corso della cerimonia con cui il sindacato ha aperto nella sede regionale di Catanzaro il nuovo sportello antistalking e antimobbing alla presenza del segretario nazionale Veronese e di quello regionale Senese

Nico De Luca
17 marzo 2026
Ore 12:31
Uil Calabria, è il demansionamento dopo rientro dalla gravidanza il sopruso più ricorrente
La gara di appalto

Palazzo del Consiglio Regionale, pubblicato il bando per il nuovo auditorium Nicola Calipari

La durata prevista dell’appalto è di 519 giorni. La procedura prevede la presentazione delle offerte esclusivamente in modalità telematica entro il termine stabilito del 30 aprile 2026
17 marzo 2026
Ore 10:01
Palazzo del Consiglio Regionale, pubblicato il bando per il nuovo auditorium Nicola Calipari\n
Pressione internazionale

Gioia Tauro, il porto nella faglia della guerra: i container sospetti e il Mediterraneo che cambia volto

La denuncia sui materiali diretti in Israele scuote uno degli snodi più strategici d’Europa. Sindacati e politica chiedono controlli, mentre lo scalo calabrese finisce al centro della pressione tra commercio globale, conflitti e responsabilità istituzionali
Silvio Cacciatore
17 marzo 2026
Ore 10:00
Gioia Tauro, il porto nella faglia della guerra: i container sospetti e il Mediterraneo che cambia volto\n
La riflessione

Carità selettiva: quando l’aiuto ascolta solo chi conta

Nelle parrocchie e nei centri di ascolto si intercettano storie di disperazione autentica: famiglie che non arrivano a fine mese, anziani soli, giovani esclusi dal mercato del lavoro. Ma quando le istanze cercano di risalire i livelli più alti della struttura ecclesiale, troppo spesso si infrangono contro muri di formalismo e burocrazia
Domenico Oliva
17 marzo 2026
Ore 08:50
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atti fondamentali

Serò: «Cava riparte: 100.000 euro per ridare vita a un immobile e costruire un nuovo spazio di comunità»

Il consigliere comunale in una nota espirme soddisfazione rispetto agli ultimi provvedimenti approvati dall'Amministrazione Comunale 
Redazione
17 marzo 2026
Ore 08:46
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Rivoluzione amministrativa

Incandidabilità per 10 anni dopo il dissesto, la Corte Costituzionale può cambiare la norma: la sfida di Morcavallo

Al centro della questione sollevata dall’avvocato il principio di proporzionalità delle sanzioni e il diritto all’elettorato passivo. Il caso nasce dal Comune di Cosenza e potrebbe avere effetti su molti altri: «Sanzione irragionevole e sproporzionata»
Riccardo Montanaro
17 marzo 2026
Ore 06:37
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L’intervista

Fuga dei cervelli, un dirigente scolastico racconta la Calabria persa: «Noi costretti a partire per necessità»

Oggi preside in Lombardia, Franco Marano racconta a LaC una storia che riflette l’esperienza di migliaia di giovani emigrati: «Volevamo restare, ma le opportunità mancavano. Mi piacerebbe tornare per riportare nella mia terra ciò che ho imparato altrove»
Battista Bruno
17 marzo 2026
Ore 05:45
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L’analisi

Sempre più giovani, sempre più soli: perché si abbassa l’età della devianza

Molti adolescenti finiscono nelle cronache per violenza e reati: dietro il fenomeno ci sono solitudine sociale, disuguaglianze e assenza di riferimenti
Domenico Oliva
16 marzo 2026
Ore 21:02
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Eventi

Scenari mozzafiato e palazzi nobiliari: le Giornate di Primavera FAI svelano l’incanto della Calabria | VIDEO

L’edizione 2026 propone per la prima volta in assoluto la visita di storici stabilimenti industriali, normalmente inaccessibili al pubblico. La presidente regionale del Fondo Ambiente Italiano Laura Carratelli promuove la campagna di iscrizione: «Vi porteremo alla scoperta di luoghi esclusivi». 
Emilia Canonaco
16 marzo 2026
Ore 18:00
Scenari mozzafiato e palazzi nobiliari: le Giornate di Primavera FAI svelano l’incanto della Calabria | VIDEO
L’incontro

Piani strutturali comunali, solo 70 comuni in Calabria ne sono dotati: la Regione istituisce un tavolo tecnico

Il vicepresidente della giunta, Filippo Mancuso, ha incontrato i sindaci con popolazione inferiore a 5mila abitanti. «Serve un’accelerazione, li sosterremo con strumenti tecnici e di supporto»
Redazione
16 marzo 2026
Ore 16:43
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Fiocchetto lilla

“Fiori del deserto”, i disturbi alimentari in scena a Rende: «Chiedere aiuto sempre»

VIDEO | In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, gli artisti del territorio hanno offerto il loro contributo per sensibilizzare l'opinione pubblica su una problematica in continua diffusione 
Rossella Galati
16 marzo 2026
Ore 16:19
“Fiori del deserto”, i disturbi alimentari in scena a Rende: «Chiedere aiuto sempre»\n
Riforma giustizia

Gratteri: «Visto che voterò No al referendum dicono che sono del Pd, una volta mi davano del nazista...»

Il procuratore di Napoli torna sul duro scontro che anticipa la consultazione del 22 e 23 marzo in un incontro con gli studenti: «Mi dicevano che la mia era una battaglia persa perché eravamo al 25% ma io sono calabrese e ho la testa dura ma soprattutto sono libero»
Redazione Attualità
16 marzo 2026
Ore 16:16
Gratteri:\u00A0«Visto che voterò No al referendum dicono che sono del Pd, una volta mi davano del nazista...»
Grido d’allarme

Sanità e tumori in Calabria, il sindaco di Isola di Capo Rizzuto chiede risposte e dati certi

Il primo cittadino Maria Grazia Vittimberga solleva l’emergenza oncologica nel Crotonese dopo la morte di un giovane concittadino. Richiesta trasparenza sui numeri del registro tumori e sulle iniziative sanitarie locali per gli screening
Giuseppe Dell'Aquila
16 marzo 2026
Ore 15:57
Sanità e tumori in Calabria,\u00A0il sindaco di Isola di Capo Rizzuto chiede risposte e dati certi\n
Referendum Giustizia

Il senatore di FdI e i “consigli” per convincere a votare Sì: «Utilizzate il solito sistema clientelare… t’ho fatto un favore»

VIDEO | Lo ha detto Aldo Mattia al termine dell’incontro “Si Riforma” nella sezione di Genzano di Lucania del partito di Giorgia Meloni: «Utilizziamo anche questi mezzi»
Ale. Tru.
16 marzo 2026
Ore 15:13
Il senatore di FdI e i “consigli” per convincere a votare Sì: «Utilizzate il solito sistema clientelare… t’ho fatto un favore»\n
Senz’acqua

Maltempo, criticità nella fornitura idrica in diversi comuni del catanzarese: «Blocco nel processi di potabilizzazione»

Lo ha reso noto Sorical evidenziando gli elevati livelli di torbidità delle acqua. Operai al lavoro per ripristinare il servizio, l’invito a razionalizzare i consumi in attesa del rientro del disservizio
Redazione
16 marzo 2026
Ore 15:10
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Importante traguardo

A Roma la festa per i dieci anni di Calabria Live: «Così abbiamo introdotto una nuova narrazione della regione»

Al Palazzo dell’Informazione Adnkronos a Roma, la testata ha celebrato i suoi 10 anni. Il fondatore Santo Strati ha ripercorso l’impegno del giornale nel raccontare una terra positiva e dinamica. Il messaggio del presidente del network LaC Domenico Maduli
Redazione Attualità
16 marzo 2026
Ore 15:06
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Verso il referendum

«Giudici e pm sulle stesse posizioni? No, il 45% degli imputati viene assolto»: i dati di Musolino (Md) smontano la riforma

Il segretario generale di Magistratura democratica e procuratore aggiunto di Reggio Calabria usa i numeri per contraddire la necessità di separare le carriere: «Servirebbe semmai aumentare l’organico dei gip, ma quello costa e i governi preferisco riforme gratis»
Redazione Attualità
16 marzo 2026
Ore 14:58
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l’indagine

Villapiana, acquisiti atti della società di gestione dei rifiuti: controlli negli uffici comunali

Le Fiamme Gialle di Sibari alla ricerca di documenti sulla partecipata BSV. Oggi incontro pubblico dell’ex sindaco Vincenzo Ventimiglia
Matteo Lauria
16 marzo 2026
Ore 14:02
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Tra i banchi

Valditara torna in Calabria: il ministro dell’Istruzione in visita alle scuole superiori di Paola

L’esponente del governo Meloni atteso domani al liceo San Francesco, a seguire si recherà anche all’Istituto tecnico- professionale e all’alberghiero
Redazione Attualità
16 marzo 2026
Ore 13:17
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Niente lezioni

Maltempo, scuole chiuse anche domani in Calabria per l’allerta arancione: l’elenco – LIVE

Piogge e temporali anche nella giornata di domani. Lezioni sospese anche martedì in diversi comuni. Ecco quali
Redazione Attualità
16 marzo 2026
Ore 12:51
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