Ospite del nuovo episodio del nostro podcast "La sedia vuota" è un artista, un personaggio che domina i social, di recente nominato Ambasciatore di Calabria da un’associazione attiva nel Crotonese. Giuseppe Caruso è tornato nella sua Petilia Policastro dopo aver girato il mondo.

Ha studiato a Firenze, Milano, Berlino, Tokio. È un artista genuino, vero, autentico. Ha vinto premi internazionali e cura molto i suoi profili su Facebook. Dopo tanto girovagare è tornato a Petilia Policastro, il suo paese in provincia di Crotone, con la moglie Manuela. Hanno scelto di tornare, tornare per restare, restare per coltivare bellezza. Si occupano dei bambini e degli anziani, riempiono i vicoli di colori e di murales, hanno realizzato una libreria con i libri che arrivano da tutta Italia.

Giuseppe ha ricominciato daccapo la sua vita e ha illuminato e "sconvolto" quella del piccolo centro crotonese, con l’obiettivo di farne un punto di riferimento della Calabria che non si arrende. «Petilia è il mio paese. Qui ci sono nato, qui ho la mia famiglia, qui ho i miei amici, qui ho le mie storie. Tutto è nato in questo piccolo paese».