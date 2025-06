Si terrà l’11 e 12 luglio 2025 a Torre di Ruggiero, nella provincia di Catanzaro il secondo congresso nazionale dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale (ONAMIA). Si tratta di un’esperienza unica in Italia: un accordo di rete culturale e scientifica nato dal basso, dai sindaci del territorio, che da oltre due anni mette in sinergia mondi accademici, istituzioni, ordini professionali e scuole per affrontare con lucidità e senso etico le sfide della modernità.

Il progetto ONAMIA è una realtà originale, che parte da un piccolo centro della Calabria ma ha già raggiunto una dimensione nazionale, coinvolgendo giovani, professionisti e studiosi in un percorso di riflessione condivisa su temi cruciali come l’intelligenza artificiale. Una iniziativa che vuole restituire futuro e consapevolezza alle comunità, partendo da un’idea semplice: mettere il sapere al servizio delle nuove generazioni. Il congresso è dedicato alla memoria del dottor Vitaliano Corapi e prevede due giornate di incontri, tavole rotonde e testimonianze per riflettere sull’impatto dell’intelligenza artificiale nei settori chiave della società.

In particolare, la giornata di venerdì 11 luglio sarà dedicata ad un approfondimento sulla medicina e sulla sanità mentre sabato 12 luglio il focus si sposterà su diritto, educazione e professioni. L’evento si svolgerà al centro polifunzionale di Torre di Ruggiero, è aperto a tutti, grazie al patrocinio offerto dalla Regione Calabria. Conterà, inoltre, sulla presenza di esperti professionisti, docenti, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni e studenti.