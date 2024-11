FOTO | Tra le manifestazioni religiose che si svolgono in Calabria durante la Settimana Santa, c'è il corteo che ogni anno veste di una solenne bellezza le vie della città alle porte della Sila Greca

Sono tante le manifestazioni religiose caratteristiche che si svolgono durante la Settimana Santa. Tra queste ad Acri si svolge la tradizionale processione del Venerdì Santo.

Ogni anno la città cosentina alle porte della Sila Greca si veste di una solenne bellezza attraverso la processione che si snoda tra le vie e le piazze del centro. Partendo dalla suggestiva Chiesa di San Domenico, questa antica manifestazione di fede attira migliaia di fedeli, offrendo un'esperienza che mescola spiritualità, storia e cultura. Quest'anno il corteo religioso ha preso il via poco dopo le ore 17, successivamente alla celebrazione della Passione del Signore.

L'evento assume un carattere unico grazie ai gesti di devozione che accompagnano il percorso. In occasione della processione come da tradizione numerosi fedeli appendono lenzuoli bianchi dai loro balconi, un segno tangibile del loro profondo legame con la figura di Gesù e del loro rispetto per la sacralità del Venerdì Santo. Ad accompagnare le statue del Gesù morto e della Madonna Addolorata la banda musicale "Città di Acri".

È un momento in cui il passato si intreccia con il presente, in cui la fede si manifesta attraverso gesti semplici ma carichi di significato, come ad esempio i tradizionali canti che si possono ascoltare lungo tutto il percorso. Un percorso che ha poi visto l'arrivo con il rientro delle statue - accolte dallo sventolio di fazzoletti bianchi - all'interno della chiesa di San Domenico.

La processione del Venerdì Santo a Acri non è solo un evento religioso, ma un rituale che celebra l'identità e la spiritualità di una comunità radicata nella sua storia e nella sua fede.