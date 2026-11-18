I primi cittadini dei 15 Comuni chiedono un incontro urgente alla Regione Calabria. L'allarme riguarda i tagli al trasporto su gomma, le difficoltà per studenti e pendolari e il futuro occupazionale delle aziende locali

È una vera e propria levata di scudi istituzionale quella che parte dall’Ambito Territoriale Sociale n. 2 di San Marco Argentano contro la riforma del Trasporto Pubblico Locale (TPL) delineata dalla Regione Calabria. A seguito della riunione tenutasi l’11 novembre 2026, la Conferenza dei Sindaci dei 15 Comuni del distretto — San Marco Argentano (capofila), Cervicati, Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano, Mottafollone, Roggiano Gravina, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Sant’Agata di Esaro, Santa Caterina Albanese, Spezzano Albanese, Tarsia e Terranova da Sibari — ha formalmente inviato, con atto protocollato nelle scorse ore in data 17 novembre 2026, una richiesta di incontro urgente al Presidente della Regione Calabria e all’Assessore regionale ai Trasporti.

Al centro della preoccupazione degli amministratori locali vi sono gli indirizzi del nuovo Piano regionale dei trasporti (proposta di provvedimento amministrativo n. 46/13 di iniziativa della Giunta) e la proposta di legge n. 103/13 a firma del consigliere regionale Ferrari. Sebbene la quantità e la qualità dei servizi minimi, essenziali per garantire il diritto costituzionale alla mobilità, siano attualmente regolate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 142 del 31 marzo 2023 — la cui piena applicazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2027 — i nuovi atti di programmazione prefigurano uno stravolgimento radicale del sistema. L’obiettivo dichiarato è infatti quello di potenziare la rete ferroviaria, prevedendo un incremento di circa 4,5 milioni di chilometri per un maggiore costo stimato in 75 milioni di euro, compensando la spesa attraverso un drastico ridimensionamento del trasporto su gomma. Il taglio ipotizzato per gli autobus raggiungerebbe circa il 75% dei servizi attuali, pari a 37,5 milioni di chilometri in meno, per un risparmio equivalente di 75 milioni di euro.

Una scelta che secondo i primi cittadini e gli operatori del settore non solo ignora l’evidenza dei costi di gestione, ma rischia di paralizzare un territorio morfologicamente complesso. I dati economici parlano chiaro: percorrere un chilometro su gomma costa alle casse pubbliche 2,00 euro, contro i 12,00 euro al chilometro del servizio ferroviario gestito da Trenitalia e i 27,67 euro al chilometro di quello operato da Ferrovie della Calabria. A questo divario economico si aggiunge un dato strutturale: in virtù delle caratteristiche orografiche della Calabria, il trasporto su gomma copre oggi il 90% dell'intero sistema TPL regionale, rappresentando di fatto l'unica modalità di collegamento realmente praticabile nella stragrande maggioranza dei centri abitati.

Nel nuovo disegno regionale, le autolinee verrebbero relegate a un mero ruolo di adduzione verso le stazioni ferroviarie, affiancate da sporadici servizi "on demand" a chiamata per piccoli gruppi di utenti nelle aree a minore domanda. Secondo la Conferenza dei Sindaci, un’impostazione simile si tradurrebbe in un pesante passo indietro per i cittadini dell'entroterra. La soppressione delle corse dirette su gomma verso i capoluoghi di provincia, il capoluogo di regione e i principali poli scolastici e universitari costringerebbe i viaggiatori a continui trasbordi tra autobus e treno. Poiché gran parte degli scali ferroviari calabresi sorge lontano dai centri urbani, un singolo spostamento richiederebbe spesso una catena di almeno tre mezzi (bus-treno-bus), dilatando enormemente i tempi di attesa e di percorrenza e moltiplicando i costi a carico delle famiglie, costrette ad acquistare più titoli di viaggio. A pagarne il prezzo più alto sarebbero le fasce più vulnerabili della popolazione: studenti, pendolari, anziani, persone con disabilità e cittadini sprovvisti di un'auto privata.

Oltre al diritto alla mobilità, l’allarme dei Sindaci investe la tenuta sociale ed economica dell’intero comprensorio. Un taglio del 75% delle percorrenze su gomma metterebbe a rischio la stessa sopravvivenza delle aziende di autolinee locali e comprometterebbe il futuro lavorativo di circa il 75% dei dipendenti del comparto, molti dei quali residenti proprio nei Comuni dell’Ambito di San Marco Argentano. Per gli autisti, infatti, una riconversione professionale verso il settore ferroviario risulterebbe pressoché impossibile, oltre a comportare l'inevitabile sradicamento dai propri luoghi di residenza.

Nelle aree interne, sottolineano gli amministratori nel documento protocollato in data odierna, il trasporto pubblico non può essere valutato esclusivamente attraverso freddi algoritmi di domanda, poiché svolge un presidio sociale indispensabile per l'accesso alle cure sanitarie, all'istruzione e al lavoro. Privare i piccoli centri di collegamenti efficienti, con orari adeguati e tariffe integrate, significa accelerare inesorabilmente lo spopolamento e l’isolamento dei borghi. Da qui l’appello unitario dei quindici Sindaci alla Giunta regionale affinché si apra immediatamente un tavolo di confronto istituzionale, indispensabile per rivedere l’impianto della riforma e costruire un sistema di mobilità che sia realmente al servizio dei cittadini e dei territori.