La speranza diffusa è che gli impegni e le aperture di questi mesi si traducano presto in fatti concreti

Dopo le fattive sollecitazioni dei sindaci nei confronti della Regione, la comunità attende fiduciosa che la volontà di rilancio del TPL porti a una decisione prima dell'inizio delle scuole.

L'attenzione della cittadinanza resta alta sul tema dei collegamenti locali e della mobilità quotidiana. A seguito del lavoro svolto dalle amministrazioni comunali, gli utenti e i pendolari attendono con fiducia che alle istanze formalizzate facciano seguito riscontri operativi, incoraggiati dai recenti segnali di attenzione che il Governo regionale sta mostrando nel settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL). La speranza diffusa è che gli impegni e le aperture di questi mesi si traducano presto in fatti concreti.

I Sindaci Francesco Serra (Castrolibero), Lucio Di Gioia (Cerisano) e Giuseppe Salerno (Marano Principato) hanno già completato ogni passaggio istituzionale necessario. Dopo il proficuo confronto dello scorso 23 giugno con l'Assessore Gianluca Gallo e il Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti, Ing. Claudio Iiritano, i Primi Cittadini hanno presentato la documentazione per richiedere il potenziamento della Linea 369, snodo essenziale tra la fascia collinare e l'Autostazione di Cosenza.

Trattandosi di una fase in cui la Regione dimostra di voler riorganizzare e rilanciare i servizi sul territorio, la comunità confida che questa attenzione porti a una decisione definitiva prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, fornendo certezze a chi deve viaggiare ogni giorno.

Le priorità per il territorio

Il piano inoltrato agli uffici regionali prevede l'attivazione di 10 coppie di corse giornaliere (con l'obiettivo di raggiungere quota 12) nella fascia oraria 07:00 – 20:30, dal lunedì al sabato, per rispondere a esigenze fondamentali:

Diritto allo studio: garantire collegamenti agevoli per gli studenti diretti all'I.I.S. "E. Majorana" di Castrolibero e assicurare le coincidenze verso il Campus dell'Università della Calabria a Rende.

Tutela della salute: facilitare gli spostamenti verso i presidi sanitari dell'area, come l'Ospedale "Annunziata" di Cosenza, i centri riabilitativi e le RSA.

Sostegno all'economia: permettere un accesso costante alle attività commerciali e ai servizi del centro urbano.

L'intervento è già strutturato e non genera sovrapposizioni con altre linee. Con i quadri tecnici pronti e il lavoro dei Sindaci completato, i cittadini attendono ora il passaggio dalle parole alle decisioni operative, affinché il nuovo anno scolastico possa aprirsi con un servizio di trasporto efficiente e all'altezza delle esigenze di tutti.