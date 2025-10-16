Un passo fondamentale verso la completa riqualificazione del fronte mare di Trebisacce. Ne ha dato notizia la Giunta Comunale attraverso un comunicato affidato ai social ufficiali del comune jonico. L’organo di governo cittadino, con la deliberazione n. 241 del 7 ottobre 2025, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Interventi di riqualificazione del Lungomare e aree circostanti – Completamento”, stanziando un importo complessivo di 782.107,17 euro.

Un intervento di natura strategica che permetterà di completare il tratto finale del Lungomare di Viale Magna Grecia estendendolo per circa 300 metri e adeguandolo allo standard estetico e funzionale di quello già esistente che si sviluppa dall’incrocio con via Calabria fino alla Riviera delle Palme. Oltre alla semplice estensione previsti anche interventi di arredo urbano e sistemazione delle aree circostanti soprattutto per potenziare la sicurezza e la fruibilità dei residenti e dei turisti. La riqualificazione integrale del litorale è considerata un elemento cardine per l'attrattività turistica della città che, nel periodo più caldo dell’anno, è meta di migliaia di bagnanti.

La copertura finanziaria dell'opera sarà garantita dalla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per come già previsto nel bilancio di previsione 2025-2027. La parte tecnica è stata curata dal Responsabile Unico del Progetto, il Geom. Giuseppe Palazzo, il quale ha redatto il progetto esecutivo rispettando tutti gli elaborati tecnici, economici e di sicurezza previsti dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023). Il Sindaco Franco Mundo e l’Amministrazione Comunale hanno espresso grande soddisfazione per l'approvazione riconoscendo nel completamento del Lungomare «un ulteriore passo verso la piena riqualificazione del nostro litorale, elemento centrale dell’identità e dell’economia turistica di Trebisacce». Nonostante la preferenza iniziale per una diversa copertura finanziaria, il Sindaco ha sottolineato la natura prioritaria dell'intervento, ritenuto cruciale non solo per Trebisacce ma per l'intera Calabria. «Con questo intervento – ha dichiarato Mundo nel documento diffuso – restituiamo ai cittadini e ai visitatori un ambiente e una struttura più accoglienti, sicuri e moderni». L'Amministrazione ha già sollecitato i tecnici ad accelerare i tempi di redazione del progetto per consentire l'avvio dei lavori entro la fine dell’anno o, al più tardi, all’inizio del 2026, con l'obiettivo ambizioso di completare l’opera in tempo per la prossima stagione estiva.