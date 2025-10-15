Diversi i comuni che stanno disponendo la sospensione delle attività didattiche a causa dell’ondata di maltempo prevista oggi e domani che ha spinto la Protezione civile a diramare l’allerta arancione
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Scuole chiuse domani in diversi comuni della Calabria a causa dell’ondata di maltempo in arrivo. La Protezione Civile regionale, insieme al Centro Funzionale Multirischi Arpacal, ha diramato un’allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di oggi e di domani, giovedì 16 ottobre, spingendo molte amministrazioni comunali a disporre la sospensione delle attività didattiche in via precauzionale.
Il peggioramento è legato a un vortice ciclonico che si sta avvicinando rapidamente alla nostra regione. Già da stamattina piogge intense stanno colpendo le aree joniche del Catanzarese e del Crotonese, con accumuli oltre i 40 mm e i primi disagi alla circolazione. Il quadro è destinato a peggiorare nelle prossime ore, con temporali anche molto forti attesi su Reggino, Catanzarese e Crotonese. Tutti gli aggiornamenti LIVE:
12:55
Scuole chiuse a Caccuri e Roccabernarda
Non suonerà la campanella domani 16 ottobre nelle scuole di Caccuri e Roccabernarda. I sindaci chiudono i plessi a causa dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile calabrese.
12:24
Scuole chiuse a Cropani, isola Capo Rizzuto e Petilia Policastro
Nel Crotonese diverse scuole chiuse a causa dell'allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di oggi e di domani, giovedì 16 ottobre, emessa dalla Protezione civile regionale. Anche i sindaci di Cropani, Isola Capo Rizzuto e Petilia Policastro sospendono le lezioni.
12:17
Scuole chiuse a Soverato, Squillace e Nocera Terinese
Tanti i comuni del Catanzarese, dalla costa Tirrenica a quella ionica, che chiudono le scuole a seguito dell'allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di oggi e di domani, giovedì 16 ottobre, diramata dalla Protezione Civile. I sindaci di Soverato, Squillace e Nocera Terinese diramano le ordinaze di chiusura per i plessi di ogni ordine e grado.
12:13
Scuole chiuse a San Benedetto Ullano e San Cosmo albanese
L'allerta arancione diramata dalla Protezione civile si estende su tutta la regione, nel Cosentino tante le scuole chiuse. Blocco delle lezioni anche a San Benedetto Ullano e San Cosmo albanese.
12:06
Scuole chiuse a Lamezia Terme
A seguito dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile calabrese il sindaco di Lamezia Terme Mario Murone ha diramato l'ordinaza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.
12:04
Scuole chiuse a Cerenzia e San Mauro Marchesato
Nel Crotonese diversi i comuni che stanno chiudendo le scuole a causa dell'allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di oggi e di domani diramata dalla Protezione civile regionale. Plessi chiusi a Cerenzia e San Mauro Marchesato.
12:02
Scuole chiuse ad Amaroni e Sellia Marina
I sindaci del Catanzarese corrono ai ripari dopo l'allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di oggi e di domani. Scuole chiuse ad Amaroni e Sellia Marina.
11:58
Scuole chiuse a Crotone e Vibo
I capoluoghi di provincia non sono da meno e a seguito dell'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di domani chiudono le scuole. Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha emanato l'ordinanza di chiusura. E anche il suo collega di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha provveduto a chiudere le strutture di ogni ordine e grado.
11:56
Scuole chiuse a Crosia
Anche in provincia di Cosenza l'allerta arancione mette in allarme in sindaci che iniziano a chiudere i plessi scolastici. Il Comune di Crosia è il primo.
11:50
Scuole chiuse a Cotronei
Anche nel Crotonese i sindaci iniziano a emanare le ordinanze di chiusura delle scuole. Il primo Comune a chiudere è Cotronei.
11:48
Scuole chiuse a Girifalco, Gizzeria, Marcedusa e Petronà
I sindaci di diversi comuni del Catanzarese corrono ai ripari dopo l'allerta arancione diramata dalla Protezione civile calabrese. Scuole chiuse a Girifalco, Gizzeria, Marcedusa e Petronà.
11:47
Classi chiuse anche a Cortale, Magisano e Serra San Bruno
Aumenta il numero dei comuni che hanno deciso di chiudere le scuole in vista dell'allerta arancione prevista domani su tutta la regione: si aggiungono Cortale, Magisano e Serra San Bruno.
11:34
Scuole chiuse a Catanzaro e Sersale
Iniziano ad arrivare le prime comunicazioni relative alla chiusura delle scuole per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre. Non suonerà la campanella a Catanzaro e a Sersale.