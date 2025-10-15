Scuole chiuse domani in diversi comuni della Calabria a causa dell’ondata di maltempo in arrivo. La Protezione Civile regionale, insieme al Centro Funzionale Multirischi Arpacal, ha diramato un’allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di oggi e di domani, giovedì 16 ottobre, spingendo molte amministrazioni comunali a disporre la sospensione delle attività didattiche in via precauzionale. 

Il peggioramento è legato a un vortice ciclonico che si sta avvicinando rapidamente alla nostra regione. Già da stamattina piogge intense stanno colpendo le aree joniche del Catanzarese e del Crotonese, con accumuli oltre i 40 mm e i primi disagi alla circolazione. Il quadro è destinato a peggiorare nelle prossime ore, con temporali anche molto forti attesi su Reggino, Catanzarese e Crotonese. Tutti gli aggiornamenti LIVE:

12:55

Scuole chiuse a Caccuri e Roccabernarda

Non suonerà la campanella domani 16 ottobre nelle scuole di  Caccuri e Roccabernarda. I sindaci chiudono i plessi a causa dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile calabrese.

12:24

Scuole chiuse a Cropani, isola Capo Rizzuto e Petilia Policastro

Nel Crotonese diverse scuole chiuse a causa dell'allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di oggi e di domani, giovedì 16 ottobre, emessa dalla Protezione civile regionale. Anche i sindaci di Cropani, Isola Capo Rizzuto e Petilia Policastro sospendono le lezioni. 

12:17

Scuole chiuse a Soverato, Squillace e Nocera Terinese

Tanti i comuni del Catanzarese, dalla costa Tirrenica a quella ionica, che chiudono le scuole a seguito dell'allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di oggi e di domani, giovedì 16 ottobre, diramata dalla Protezione Civile. I sindaci di Soverato, Squillace e Nocera Terinese diramano le ordinaze di chiusura per i plessi di ogni ordine e grado. 

12:13

Scuole chiuse a San Benedetto Ullano e San Cosmo albanese

L'allerta arancione diramata dalla Protezione civile si estende su tutta la regione, nel Cosentino tante le scuole chiuse. Blocco delle lezioni anche a San Benedetto Ullano e San Cosmo albanese.

12:06

Scuole chiuse a Lamezia Terme 

A seguito dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile calabrese il sindaco di Lamezia Terme Mario Murone ha diramato l'ordinaza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.

12:04

Scuole chiuse a Cerenzia e San Mauro Marchesato 

Nel Crotonese diversi i comuni che stanno chiudendo le scuole a causa dell'allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di oggi e di domani diramata dalla Protezione civile regionale. Plessi chiusi a Cerenzia e San Mauro Marchesato.

12:02

Scuole chiuse ad Amaroni e Sellia Marina

I sindaci del Catanzarese corrono ai ripari dopo l'allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di oggi e di domani. Scuole chiuse ad Amaroni e Sellia Marina. 

11:58

Scuole chiuse a Crotone e Vibo

I capoluoghi di provincia non sono da meno e a seguito dell'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di domani chiudono le scuole. Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha emanato l'ordinanza di chiusura. E anche il suo collega di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha provveduto a chiudere le strutture di ogni ordine e grado. 

11:56

Scuole chiuse a Crosia

Anche in provincia di Cosenza l'allerta arancione mette in allarme in sindaci che iniziano a chiudere i plessi scolastici. Il Comune di Crosia è il primo.

11:50

Scuole chiuse a Cotronei

Anche nel Crotonese i sindaci iniziano a emanare le ordinanze di chiusura delle scuole. Il primo Comune a chiudere è Cotronei.

11:48

Scuole chiuse a Girifalco, Gizzeria, Marcedusa e Petronà

I sindaci di diversi comuni del Catanzarese corrono ai ripari dopo l'allerta arancione diramata dalla Protezione civile calabrese. Scuole chiuse a Girifalco, Gizzeria, Marcedusa e Petronà.

11:47

Classi chiuse anche a Cortale, Magisano e Serra San Bruno

Aumenta il numero dei comuni che hanno deciso di chiudere le scuole in vista dell'allerta arancione prevista domani su tutta la regione: si aggiungono Cortale, Magisano e Serra San Bruno

11:34

Scuole chiuse a Catanzaro e Sersale

Iniziano ad arrivare le prime comunicazioni relative alla chiusura delle scuole per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre. Non suonerà la campanella a Catanzaro e a Sersale.