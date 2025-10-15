Diversi i comuni che stanno disponendo la sospensione delle attività didattiche a causa dell’ondata di maltempo prevista oggi e domani che ha spinto la Protezione civile a diramare l’allerta arancione

Scuole chiuse domani in diversi comuni della Calabria a causa dell’ondata di maltempo in arrivo. La Protezione Civile regionale, insieme al Centro Funzionale Multirischi Arpacal, ha diramato un’allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di oggi e di domani, giovedì 16 ottobre, spingendo molte amministrazioni comunali a disporre la sospensione delle attività didattiche in via precauzionale.

Il peggioramento è legato a un vortice ciclonico che si sta avvicinando rapidamente alla nostra regione. Già da stamattina piogge intense stanno colpendo le aree joniche del Catanzarese e del Crotonese, con accumuli oltre i 40 mm e i primi disagi alla circolazione. Il quadro è destinato a peggiorare nelle prossime ore, con temporali anche molto forti attesi su Reggino, Catanzarese e Crotonese. Tutti gli aggiornamenti LIVE: