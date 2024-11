Si terranno solo i processi urgenti. Il provvedimento si è reso necessario in attesa della riparazione dell’impianto. Le toghe ugualmente alle urne per il rinnovo del Consiglio

Udienze congelate nel presidio giudiziario del Pollino e della Sibaritide. Il freddo polare blocca l’attività processuale nel tribunale di Castrovillari. Su disposizione del presidente Massimo Lento sono state sospese le udienze civili e penali dall’8 fino al 18 febbraio prossimo a causa «delle temperature estremamente rigide».

Il provvedimento potrebbe subire delle varianti nel caso in cui i tecnici riusciranno in tempi utili a riparare l’impianto di riscaldamento attualmente guasto. Si terranno i processi urgenti e indifferibili, quelli con rito direttissimo, e per i soggetti sottoposti a misura cautelare. Anche presso L’ordine degli avvocati ero stato proposto il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Consiglio (si vota oggi, domani e giovedì) per le rigide temperature, ma si è poi deciso di andare avanti. Al momento su 1200 aventi diritto si sono recati alle urne 300 toghe.