Il centro storico del borgo e la pizzeria That’s Amore hanno fatto da scenografia alle riprese che celebrano Calabria e Sicilia. Turisti incuriositi, sorrisi e applausi a scena aperta. Ecco in anteprima il brano

Tropea per qualche ora si è trasformata in un set a cielo aperto. Nel centro storico e all’interno della pizzeria That’s Amore sono state girate alcune scene del videoclip di "La nostra terra", la nuova canzone di Cecè Barretta e Angelo Famao.

Le riprese hanno attirato l’attenzione di numerosi turisti, che si sono fermati a seguire il fuori programma tra curiosità, sorrisi e applausi. Il passaggio della troupe, la presenza dei due cantanti e l’atmosfera estiva hanno creato un piccolo momento di festa, con il borgo a fare da cornice naturale al racconto musicale.

Cecè Barretta tra le voci più amate in Calabria

Vincenzo "Cecè" Barretta, cantautore di Rocca di Neto, in provincia di Crotone, è tra le voci più amate della musica popolare calabrese. Nato il 28 aprile 1969, ha costruito negli anni un percorso riconoscibile, fatto di pop, folk, dialetto e sonorità mediterranee.

La sua musica parla spesso di radici, famiglia, amore, nostalgia ed emigrazione. Temi semplici, vicini alla vita quotidiana, che hanno contribuito a renderlo un artista molto seguito in Calabria e tra le comunità calabresi fuori regione. Prima della notorietà, Barretta ha attraversato una lunga gavetta: i primi passi con la chitarra ricevuta da bambino, le esperienze in Lombardia, i lavori comuni, le feste di paese, i matrimoni e i piccoli eventi.

Da quel percorso sono nati brani entrati nel repertorio popolare, da "Iu nun ti pozzu amari" a "U vinu di Cirò", da "Tarantella i da famijjia" a "L’unica donna". Canzoni in cui il dialetto e le forme linguistiche miste diventano parte dell’identità del racconto, più che un semplice tratto stilistico.

Il video tra vicoli, musica e turisti

La scelta di Tropea si inserisce in questa linea. Il centro storico, con i suoi scorci e il suo passaggio continuo di visitatori, ha offerto al videoclip un’ambientazione immediata e riconoscibile. La pizzeria That’s Amore, nota per la particolarità di coinvolgere i suoi ospiti con musica e tamburelli di accompagnamento, è diventata uno dei luoghi delle riprese.

Il titolo del brano, "La nostra terra", richiama il senso dell’operazione: un omaggio al Sud, ai luoghi di appartenenza, e in particolare alla Sicilia e alla Calabria. Tropea, in questo caso, non resta soltanto sfondo turistico, ma entra nel video come spazio vivo, attraversato da persone, curiosità e condivisione.

La collaborazione con Angelo Famao

Accanto a Barretta c’è Angelo Famao, cantante neomelodico siciliano nato a Gela il 23 aprile 1996 e molto popolare sul web. Famao ha conquistato milioni di visualizzazioni con brani diventati virali su YouTube e TikTok, tra cui "Tu Si a Fine do' Munno", portando nel suo repertorio sonorità neomelodiche, lingua napoletana e radici siciliane.

Anche la sua storia nasce da una gavetta precoce: il lavoro in autolavaggio da giovanissimo, la musica coltivata con sacrificio, poi i dischi, il successo online e le apparizioni televisive, da "Uomini e Donne" a "L’Isola dei Famosi" nel 2025.

Con "La nostra terra", l’incontro tra Barretta e Famao mette insieme due mondi vicini: la Calabria della tarantella e la Sicilia neomelodica che ha trovato grande forza nelle piattaforme digitali. A Tropea, tra una ripresa e l’altra, questa unione ha preso forma davanti agli occhi dei turisti, trasformando una normale giornata nel centro storico in un piccolo evento musicale.