«Un evento continuo, capace di mantenere costanti l’attenzione e l’appeal, 365 giorni l’anno. Senza interruzioni. Senza chiusure. Senza basse stagioni. Che sia marzo, settembre, febbraio o novembre, ormai c’è sempre una motivazione per non perdersi l’esperienza Tropea. Attese ma anche e soprattutto prenotazioni per il Villaggio di Natale confermano il Principato di Tropea come destinazione turistica e culturale ricercata ormai in qualsiasi periodo».

È quanto dichiara il sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per la crescente attesa, nella regione e da fuori regione, «che si registra ormai intorno al consolidato appuntamento che – ricorda –ha cominciato ad animare di colori piazze, viottoli e affacci della nostra destinazione sin dallo scorso mese di ottobre, quando si è avviata l’installazione delle luci d’artista, quando ancora i turisti d’autunno si godevano insieme a mare, sole, spiagge e tramonti quel distintivo ed affascinante spirito del luogo che è l’esperienza Tropea».

«Le luci delle feste sulla città – aggiunge il primo cittadino - uno dei primi comuni Italiani ad anticipare l’evento rispetto al tradizionale rituale dell’Immacolata, si accenderanno domani, sabato 26 novembre. E la rivista dei Borghi più Belli d’Italia dedica all’evento uno speciale nel numero di dicembre: Il villaggio si veste a festa tutto l’anno».

«Dalla musica di qualità agli eventi internazionali che solo qualche settimana fa hanno portato nel Borgo dei Borghi tanti visitatori per lo straordinario evento dei Samurai promosso (unica tappa in Italia dopo Roma) dall’ambasciata del Giappone in Italia, così anche l’arte contemporanea – aggiunge il Primo Cittadino – contribuisce a destagionalizzare ed impreziosire la nostra proposta turistico-culturale permanente. E si inserisce in questo quadro l’importante mostra negativo è positivo dell’artista Mario Vetere, a cura di Emanuele Bertucci che promossa dalla Mediano Arte e dall’associazione Arte è cultura, con le quali saranno organizzate altre iniziative culturali anche nel nuovo anno, sarà presentata in conferenza stampa domani, sabato 26, alle ore 17 all’Antico Sedile dei Nobili in Piazza Ercole, alla presenza dell’Artista, del Primo Cittadino, del Curatore e del Direttore di Infonight Armando Acri. L’esposizione delle opere dell’artista calabrese, ospitata all’interno dell’ex convento delle Clarisse resterà aperta al pubblico fino al 27 gennaio 2023».

«L’idea di un villaggio luminoso – si legge nel servizio del magazine dei Borghi Più belli d’Italia che dedica a Tropea la rubrica Percorsi - ricco di colori e di eventi, che accompagna il cittadino e il viaggiatore a godere la magia del Natale, nasce come esperimento da azzardare e diventa progetto vincente. L’espediente alimenta la festa interiore, la proietta esternamente e riesce a rendere consapevole della straordinarietà del momento anche il più distratto. La luce dà energia, apre alla speranza: e per la gente del Sud è l’emblema della sua identità. Diffonderla in mille bagliori colorati assieme a una miriade di situazioni gioiose significa coinvolgere tutti in un clima da favola, non stucchevole perché riflette la personalità del luogo. Tropea – si continua nella lettura - ha iniziato a colorarsi di Natale ai primi di ottobre: salire dal mare, col profumo di salsedine sulla pelle e stupirsi con i primi addobbi sminuisce la nostalgia della stagione balneare che volge al termine e conforta prospettando l’allegria degli eventi preannunciati. La città dal respiro universale si veste di gran gala e nel borgo, che in ogni tempo si è distinto per la sua impareggiabile classe, tutto appare armoniosamente perfetto. Anche i palazzi nobiliari, i portali di granito, gli stemmi araldici, le maschere portafortuna, le edicole votive, le buche pontaie e i ciuffi di capperi si fanno complici del gioco collettivo che colora di suggestione ogni angolo».

L’accensione delle luci d’artista A Christmas’s Peace to all, in collaborazione con l’associazione culturale I Pagliassi si terrà alle ore 18. Alle ore 16,30 in via Regina Margherita saranno inaugurati anche i Mercatini di Natale a cura dell’Associazione I giovani Tropeani. In viale Stazione, alla stessa ora, saranno allestiti i Presepi del mondo a cura de Il Faro di F. Badolato; alle ore 17, a Palazzo Bongiovanni in Via Pietro Vianeo, invece, Il Presepe nel portone a cura dei Fratelli Caracciolo.

Domenica 27 alle ore 16,30 AssCom porterà in Villa Ghirlanda l’animazione per bambini con lo spettacolo Ape Maya Christmas for Children. Sabato 3 dicembre alle ore 18, a Palazzo Santa Chiara si terranno gli spettacoli Puppet Show e Trampoliere. L’evento è a cura di AssCom in collaborazione con il Teatro della Maruca. Domenica 4, dalle ore 17 per le vie del borgo suonerà la musica itinerante de I Takabum.

Giovedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, alle ore 18 in piazza Vittorio Veneto si terrà l’esibizione e la parata di artisti di strada de I pagliassi Il racconto di Natale di Zampalesta e Trampoliere. È, questo, il titolo dell’evento che sabato 10, Il Teatro della Maruca porterà in scena, alle ore 18, a Palazzo Santa Chiara.

Domenica 11 alle ore 18 per le vie del borgo sfileranno gli Animatori del Cuore; alle ore 17 in Piazza Vittorio Veneto si terrà la Zeppolata a cura di A. Mussari. Da Venerdì 16 a sabato 24 dicembre la Pro Loco Tropea, proporrà la zampogna annunciatrice per le vie del borgo. Sabato 17 alle ore 16,30 in Villa Ghirlanda torna l’animazione per bambini, mentre alle ore 17 in Pi 4a edizione di Tropea Villaggio di Nataleazza Vittorio Veneto la Zeppolata a cura di Valentur. Music Live, domenica 18 alle ore 18 nel centro storico. Lunedì 26 alle ore 17 in Largo Mercato Il Presepe Vivente a cura di AssCom in collaborazione con il Gruppo Folk Le Chiazzarole di Tropea di Marcella Romano. Sabato 31 alle ore 18,30 in piazza Ercole si terrà il Brindisi di Fine Anno a cura dell’Amministrazione Comunale.

Venerdì 6 gennaio alle ore 17 nel piazzale della Chiesa Maria SS. Annunziata sarà allestito Il Presepe Vivente a cura di AssCom in collaborazione con A. Mussari.