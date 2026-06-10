Mare, borghi e patrimonio enogastronomico attraggono migliaia di visitatori, ma ospedali in affanno, strade intasate e lavoro precario mettono ogni anno a nudo i limiti strutturali della regione

L'estate è ormai iniziata e la Calabria si prepara ad accogliere migliaia di turisti attratti da un patrimonio naturale, storico e paesaggistico che non ha nulla da invidiare alle più rinomate destinazioni del Mediterraneo. Mare cristallino, borghi antichi, parchi naturali e tradizioni enogastronomiche rappresentano una ricchezza straordinaria. Eppure, dietro le immagini da cartolina, resta una domanda che ogni anno ritorna puntuale: la Calabria è davvero pronta ad affrontare la stagione turistica?

Le criticità sono sotto gli occhi di tutti. La sanità continua a vivere una fase di forte difficoltà. Ospedali in affanno, carenza di personale medico e infermieristico, tempi di attesa spesso incompatibili con le esigenze dei cittadini e dei visitatori, pronto soccorso congestionati. Nei mesi estivi, quando la popolazione di molte località costiere raddoppia, triplica o addirittura decuplica la pressione sui servizi sanitari aumenta in modo esponenziale mettendo in evidenza fragilità strutturali mai realmente risolte. Allo stesso modo non va meglio sul fronte dell'assistenza territoriale poiché in numerosi comuni le guardie mediche sono assenti o operano con organici insufficienti. Una situazione che costringe residenti e turisti a rivolgersi ai pronto soccorso anche per problematiche minori, contribuendo ulteriormente al sovraffollamento delle strutture ospedaliere.

Anche il sistema dei trasporti continua a rappresentare uno dei principali ostacoli allo sviluppo turistico regionale. Da anni si parla di modernizzazione della rete ferroviaria, da ultimo, di una metropolitana di superficie capace di collegare efficacemente le principali aree urbane e costiere e l’aeroporto di Lamezia. Un progetto che sembrava destinato a rivoluzionare la mobilità regionale ma che oggi appare scomparso dal dibattito pubblico e dalle priorità politiche.

Le strade, nel frattempo, continuano a sopportare gran parte del traffico; nei fine settimana e nei periodi di maggiore affluenza, numerose arterie si trasformano in lunghi serpentoni di automobili; code, rallentamenti e collegamenti difficoltosi finiscono per incidere negativamente sull'esperienza dei visitatori e sulla qualità della vita dei residenti.

Sul piano occupazionale, il turismo continua a generare migliaia di posti di lavoro stagionali, ma spesso caratterizzati da salari bassi, precarietà e condizioni contrattuali non sempre adeguate. Molti giovani accettano impieghi sottopagati pur di lavorare, mentre altri continuano a lasciare la regione alla ricerca di opportunità più dignitose. Un paradosso per una terra che possiede enormi potenzialità economiche ma che fatica a trasformarle in sviluppo stabile e occupazione di qualità.

A preoccupare è soprattutto l'assenza di una visione politico-operativa strategica complessiva; le emergenze si ripetono ogni anno e vengono affrontate con soluzioni temporanee, manca una programmazione di lungo periodo che integri turismo, infrastrutture, sanità, formazione professionale e tutela del territorio.

La politica, da questo punto di vista, appare spesso assente o incapace di fornire risposte concrete. Gli annunci si susseguono, i progetti vengono presentati e poi dimenticati, mentre i problemi restano irrisolti. La sensazione diffusa è quella di una regione costretta a vivere delle proprie straordinarie risorse naturali senza riuscire a valorizzarle e sfruttarle attraverso servizi efficienti e investimenti adeguati.

La Calabria continua ad attirare turisti grazie alla bellezza del suo territorio e all'ospitalità delle sue comunità ma affidarsi esclusivamente a questi punti di forza rischia di non essere più sufficiente. Se si vuole trasformare il turismo in un motore stabile di sviluppo economico e sociale, occorrono infrastrutture moderne, una sanità funzionante, servizi pubblici efficienti e lavoro dignitoso.

L'estate 2026 sarà un nuovo banco di prova. La speranza, sicuramente delusa, è che la Calabria non debba continuare a vivere soltanto di promesse, ma possa finalmente iniziare a costruire il futuro che merita.