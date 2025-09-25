A Catanzaro è stato sottoscritto nella mattinata di ieri 24 settembre 2025, presso la sede regionale dell’Associazione A.t.e.di.co., il protocollo d’intesa tra il Sim Carabinieri Calabria e l’Associazione per la tutela e i diritti del consumatore Calabria (A.t.e.di.co.). Si tratta di un’intesa tra le due associazioni con il fine di promuovere la legalità e il supporto ai Carabinieri nella tutela dei diritti dei consumatori.

All’incontro erano presenti il segretario generale regionale del Sim Carabinieri Calabria, Giuseppe Grillo, e la presidente regionale di A.t.e.di.co. Calabria, l’avvocata Federica Romano. La firma del protocollo sancisce l’avvio di una collaborazione che si propone di promuovere progetti comuni in materia di legalità, etica pubblica e tutela dei diritti, attraverso iniziative congiunte di carattere informativo e sociale. L’accordo prevede che l’Associazione A.t.e.di.co. Calabria, attiva su tutto il territorio regionale nell’ambito della consulenza e dell’assistenza al cittadino, offra supporto gratuito agli associati del Sim Carabinieri Calabria per attività di prima assistenza.

I servizi riguarderanno problematiche legate a utenze, servizi bancari, sanità, assicurazioni, contratti e rapporti con le pubbliche amministrazioni. «Si tratta di un ulteriore passo avanti – ha dichiarato il segretario Grillo – nella nostra missione di tutela e sostegno ai Carabinieri, non solo nell’ambito lavorativo, ma anche nella loro vita quotidiana da cittadini. Questo accordo arricchisce l’offerta di servizi per i nostri oltre 1.500 iscritti in Calabria, contribuendo a migliorarne la qualità della vita, nel segno della legalità e della solidarietà». La presidente Romano ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’associazionismo nella difesa dei diritti: «Siamo orgogliosi di poter affiancare i Carabinieri del Sim Calabria, offrendo strumenti concreti di tutela e assistenza. Insieme possiamo promuovere una cultura della legalità sempre più forte e partecipata». Il protocollo si inserisce in un più ampio quadro di sinergie tra enti e associazioni del territorio, volto a rafforzare i valori della cittadinanza attiva e della giustizia sociale.