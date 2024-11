La salvaguardia e tutela del mare e delle specie marine è stato l’argomento attorno al quale si è sviluppato l’incontro “I bambini e il mare” organizzato in piazza Nettuno a Soverato. L’evento è stato fortemente voluto dal Flag Jonio 2, presieduto da circa sei anni da Ernesto Alecci, consigliere regionale: «Si tratta di temi che mi stanno particolarmente a cuore, e su cui abbiamo puntato in maniera decisa nella progettazione delle attività del Flag sin dai primi mesi della mia nomina. L’evento di Soverato – evidenzia - è stato impostato come una sorta di racconto, lontano da argomentazioni troppo didattiche e noiose, proprio per catturare l’attenzione dei più piccoli, appassionarli, grazie anche alla partecipazione di biologi esperti della fauna marina e della scuola italiana dei cani da salvataggio. I tanti bambini presenti hanno risposto con entusiasmo e allegria, decretando il grande successo della manifestazione».

Alecci ha poi donato una statua del dio Nettuno che è stata posizionata all’interno della fontana presente nella piazza che ha ospitato l’evento: «In effetti, fino agli inizi degli anni Ottanta in questa piazza, denominata appunto Piazza Nettuno, era presente una statuetta del “dio del Mare”. Secondo la leggenda che circola in città, soprattutto tra i meno giovani, quella statuetta era andata persa durante alcuni lavori di restauro e sarebbe oggi posizionata nella fontana del giardino privato di un rappresentante politico dell’epoca. Già da sindaco – ricorda - avevo in mente di rimediare a questo, ma negli anni scorsi abbiamo sempre pensato, come amministrazione, di destinare le risorse limitate della casse comunali a ben altre urgenze. Da consigliere regionale, in accordo con l’attuale sindaco Daniele Vacca, ho voluto restituire alla comunità questo simbolo e da oggi Nettuno tornerà al centro di questa storica piazza, di fronte al bellissimo mare di Soverato».