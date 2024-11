«Da giugno ci sarà Uber in Calabria». Lo annuncia il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha incontrato a Roma il vicepresidente globale della società di trasporto automobilistico privato, Tony West. La data di partenza per il nuovo servizio è fissata per il mese di giugno.

«West ci ha fatto i complimenti perché la Calabria è diventata anche per Uber un ‘pilot’, un modello, aggiunge il governatore. «Abbiamo fatto due leggi per dare la possibilità a Uber e non solo a Uber di stare in Calabria e di fare il lavoro che in Calabria oggi potevano fare soltanto i tassisti. Il governo ce le ha impugnate, noi ci siamo costituiti davanti la Corte Costituzionale, abbiamo vinto e quindi abbiamo aperto il mercato. Ho invitato il vicepresidente West in Calabria, dicendogli che quando partirà Uber in Calabria, a giugno, sarei felice che venisse a visitare la nostra bellissima regione perché anche loro – ha concluso il governatore calabrese - si sono resi conto può essere una regione modello».