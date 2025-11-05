Gli encomi sono stati conferiti a chi ricopre incarichi di comando nelle cinque province. Il generale ha sottolineato l’alto valore della decorazione

Si è svolta questa mattina a Catanzaro nella sede del comando legione carabinieri Calabria, la cerimonia di consegna dei diplomi delle medaglie al merito di lungo comando. La giornata si è aperta con il saluto ai congedanti, ai militari rientrati dall’estero e con la consegna di due encomi.

A ricevere le medaglie al merito di lungo comando dal comandante della legione, generale di brigata Riccardo Sciuto, cinque ufficiali e cinque sottufficiali, in servizio in tutte e cinque le province calabresi.

In particolare, al colonnello Antonio Parillo, comandante provinciale di Vibo Valentia; al luogotenente Roberto Munafò, comandante della stazione di Crotone e al luogotenente Luca Capobianco, comandante della stazione di San Vito sullo Ionio, è stata conferita la medaglia d’oro al merito di lungo comando (20 anni in posizione di comando).

Al tenente colonnello Giovanni Burgio, comandante del reparto operativo di Catanzaro; al capitano Pasquale Cuzzola, comandante della compagnia di Girifalco, al maresciallo maggiore Vincenzo Spataro, comandante della stazione di Galatro e al maresciallo maggiore Tommaso Montuori, comandante dell’aliquota radiomobile della compagnia di Tropea, è stata invece conferita la medaglia d’argento (15 anni in posizione di comando).

Infine al maggiore Luca Ghiselli, comandante della compagnia di Palmi, al maggiore Mattia Bologna, comandante del nucleo investigativo del gruppo di Locri, e al luogotenente Carmine Cefalo, comandante della stazione di Crotone, quella di bronzo (10 anni in posizione di comando).

Nella circostanza, il generale Sciuto ha voluto soffermarsi sull’alto valore di tale decorazione, soprattutto perché riconosce l’impegno e la dedizione di chi, nell’ambito delle forze armate, si è assunto l’onere e la responsabilità di ricoprire posizioni di comando, con ciò dimostrando determinazione, senso del dovere, ma anche grande equilibrio e sensibilità.