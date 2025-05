Tantissimi i cittadini provenienti da tutta la Riviera dei Cedri che hanno atteso l'arrivo della nave dalla spiaggia. Per l'occasione, i pescatori e gli operatori balneari del posto hanno organizzato dei brevi giri in barca, che hanno consentito di vedere la storica imbarcazione da vicino

Dopo le tappe di Crotone e Reggio Calabria, da questa mattina, le acque antistanti la costa di Scalea ospitano la nave Amerigo Vespucci, considerata la nave più bella del mondo. Ma si tratta di un ritorno, poiché la nave, patrimonio della della Marina Militare italiana, aveva già sostato al largo di Scalea in passato. Attualmente, sosta al largo della baia dell'Ajenalla. L'ente promotore dell'iniziativa è l'associazione "Cara, vecchia Scalea".

Attrazione turistica

Sono stati centinaia, da questa mattina, i cittadini provenienti da tutta la Riviera dei Cedri che hanno atteso l'arrivo della nave dalla spiaggia. Per l'occasione, gli agenti della Polizia locale sono stati chiamati a dirigere il traffico nei pressi del lungomare per non creare intralcio alla viabilità.

I pescatori del posto e gli operatori balneari hanno organizzato dei brevi giri in barca, che hanno consentito ai più curiosi di vedere la storica imbarcazione da vicino.

Da quasi un secolo nei mari di tutto il mondo

Per tutti la nave Amerigo Vespucci è la più bella del mondo. Ma il suo intramontabile fascino è legato anche alla sua storicità. Fu varata, infatti, nel febbraio del 1931 nei Cantieri Navali di Castellammare di Stabia e da allora non ha mai smesso di navigare nelle acque di tutto il mondo. Lunga 101 metri, è una nave a tra alberi costruita per addestrare gli allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno, ma che oggi si presta anche alla formazione dei giovani delle associazioni veliche.

Oltre alla bellezza e all'eleganza del made in Italy, l'Amerigo Vespucci è anche il simbolo della caparbietà, che incoraggia le nuove generazioni a raggiungere i propri obiettivi grazie all'impegno e alla costanza: il suo motto è “Non chi comincia, ma quel che persevera”.