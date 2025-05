Undicesima tappa del tour nel Mediterraneo per la nave scuola, dopo il giro del mondo. Per i visitatori prezzo agevolato per entrare al Museo e ammirare i Bronzi

Maestosa e imponente, la nave scuola Amerigo Vespucci fa bella mostra di sé sulla nuova banchina di levante del porto di Reggio Calabria. Il veliero più antico della Marina Militare Italiana torna in riva allo Stretto dopo tre anni. Nel 2022 “presenziò” al cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Reggio Calabria è l’undicesima tappa del tour Mediterraneo in Italia che la nave Vespucci sta compiendo dal marzo scorso, di rientro dal tour mondiale iniziato nel 2023.

La welcome ceremony

Al suo arrivo a Reggio Calabria Nave Amerigo Vespucci, con l’equipaggio e il suo comandante, il capitano di Vascello Giuseppe Lai, è stata accolta da una welcome ceremony alla presenza dell’amministratore delegato di Difesa Servizi S. p. A. Luca Andreoli, del presidente della Regione Roberto Occhiuto, dalla prefetta Clara Vaccaro, del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, del Comandante Interregionale Marittimo Sud Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro, in rappresentanza della Marina Militare, del direttore del museo di Reggio Fabrizio Sudano.



Ad accompagnare l’arrivo della Nave Scuola della Marina Militare a Reggio Calabria la banda musicale della Brigata Meccanizzata Aosta. «Siamo ormai in una fase avanzata del tour Mediterraneo. Reggio Calabria è una delle tappe più importanti di questo tour e in questa circostanza vogliamo annunciare una novità. Insieme al Ministero della Cultura, il Vespucci incontra qui a Reggio Calabria i Bronzi di Riace. Ci sarà una formula che prevede degli ingressi calmierati per tutti coloro i quali, calabresi e non solo, vorranno vedere questi straordinari reperti archeologici e quindi siamo ben felici di poterlo annunciare in questa circostanza», Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi S.P.A.

«Questa idea è nata proprio in un confronto tra me e l’Amministratore delegato di Difesa e Servizi che ringrazio per la sensibilità dimostrata così come ringrazio il Ministro della Cultura, il responsabile del Museo perché la Vespucci che è universalmente riconosciuta come un’eccellenza italiana deve essere anche veicolo per far conoscere altre eccellenze italiane. In Calabria ne abbiamo moltissime come i Bronzi di Riace che rappresentano un attrattore turistico di primaria importanza per tutto il paese quindi è bello che la Vespucci e i Bronzi si incontrino qui a Reggio. La Calabria purtroppo spesso è stata raccontata solo per i problemi non per le risorse straordinarie e noi abbiamo bisogno di aumentare anche e soprattutto la qualità dell’offerta turistica», Roberto Occhiuto, presidente Regione Calabria. Continua a leggere su IlReggino