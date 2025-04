L’iniziativa per ricordare il Santo Padre e la sua profonda vicinanza al settore: «Ha riconosciuto nei pescatori italiani non solo il valore professionale ma anche quello umano e ambientale»

Il mondo della pesca italiana si stringe unito nel cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. Per rendere omaggio alla sua memoria e al suo messaggio, sabato 26 aprile alle ore 9:45, i pescherecci suoneranno in contemporanea le sirene in tutti i porti d'Italia. Lo annunciano Federpesca, Alleanza delle Cooperative Italiane, Coldiretti Pesca, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Pesca, nel ricordare che il Santo Padre ha sempre dimostrato una profonda vicinanza al settore riconoscendo nei pescatori italiani non solo il valore professionale ma anche quello umano e ambientale.

In numerose occasioni pubbliche, interviste e udienze - spiega una nota - il Pontefice ha sottolineato il ruolo essenziale delle marinerie nella salvaguardia del mare e nella custodia delle tradizioni locali. Un impegno che lo stesso Papa Bergoglio ha ribadito anche nell'ultimo incontro con i rappresentanti del settore lo scorso 23 novembre 2024, affermando: «Siete custodi del mare, esempio di solidarietà e visione per il futuro».