Il papà ha pensato che per la sua Giulia ci voleva qualcosa di veramente speciale. La giovane di Cosenza non poteva credere ai propri occhi quando ha aperto la busta

Giulia non ci voleva credere. Quando è arrivata una busta, con il timbro di Lugano, e dentro una splendida foto con autografo, Giulia ha avuto un’esclamazione di meraviglia e incredulità: «No, non ci posso credere! È il regalo più bello che potessi ricevere!»

Giulia per il suo 18esimo compleanno ha organizzato una bella festa con gli amici più cari, per stare insieme, per divertirsi.

Del resto, il 18esimo compleanno è qualcosa di molto importante e particolare. Così il papà, Pino Barbarossa, ha pensato che per la sua Giulia ci voleva qualcosa di veramente speciale. Qualche settimana prima ha mandato una mail all’indirizzo giusto. Un personaggio inarrivabile e irraggiungibile, che lui ha sempre amato, facendolo conoscere a Giulia in diverse occasioni. E Giulia Barbarossa di Cosenza, studentessa, cresciuta con quella splendida voce, non ci voleva credere. Eppure proprio nel giorno del suo 18esimo compleanno, quasi alla fine della festa, bussa il corriere, che consegna una busta indirizzata a Giulia, con una foto autografata: “Buon compleanno Giulia”. Firmato Mina.

Gioia e lacrime di commozione. Anche per il papà che un autografo così lo aveva desiderato da sempre per sé: «Ma sono felice che lo abbia ricevuto Giulia. Grazie immensa Mina».