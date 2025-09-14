Secondo un nuovo rapporto, oggi quasi 188 milioni di minori tra 5 e 19 anni sono sforano sulla bilancia: il triplo rispetto al 2000. A pesare, la diffusione di cibi ultra-processati e pubblicità aggressive, con conseguenze gravi per salute e costi sociali.

Per la prima volta, l'obesità ha superato il sottopeso come forma più diffusa di malnutrizione tra bambini e adolescenti nel mondo.

Quasi 188 milioni di bambini di età compresa tra i 5 e i 19 anni, ovvero uno su dieci, sono obesi, mentre uno su cinque è in sovrappeso, una situazione che li espone a malattie croniche come il diabete di tipo 2, le patologie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro.

E' quanto rileva un rapporto dell'Unicef che spiega come gli alimenti ultra-elaborati stanno sostituendo sempre più frutta, verdura e proteine, «in un momento in cui la nutrizione gioca un ruolo fondamentale nella crescita, nello sviluppo cognitivo e nella salute mentale dei bambini».

Il rapporto dell'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, che si basa su dati provenienti da oltre 190 paesi, sottolinea come dal 2000, la percentuale di bambini e adolescenti sottopeso è diminuita dal 13% al 9,2%. Allo stesso tempo, l'obesità è triplicata, passando dal 3% al 9,4%. Ovunque nel mondo, ad eccezione dell'Africa sub-sahariana e dell'Asia meridionale, i tassi di obesità superano quelli del sottopeso. La causa, secondo l'Unicef, è da attribuire all'onnipresenza di alimenti ultra-processati e fast food, bevande zuccherate e snack che invadono gli schermi e modellano l'appetito.



In un sondaggio condotto su 64.000 giovani in 170 paesi, il 75% ha dichiarato di aver visto tali annunci nella settimana precedente e il 60% ha riconosciuto che li ha spinti a consumare questi prodotti. Anche nelle zone di guerra, il 68% degli adolescenti riferisce di essere stato esposto a questi messaggi.



A questa deriva nutrizionale si aggiunge il costo economico del sovrappeso e dell'obesità che secondo il rapporto entro il 2035 potrebbe superare i 4.000 miliardi di dollari all'anno.