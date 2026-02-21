Il padre di Samuel Alito era originario di Saline Joniche, paese del Reggino. La cerimonia, che si è svolta nella Galleria Doria Pamphilj a Roma, lo ha celebrato come un «ponte ideale» tra Italia e Stati Uniti.

C’è un’immagine, raccontata dai cronisti che hanno visitato il suo studio a Washington, che descrive Samuel Anthony Alito Jr. meglio di qualsiasi sentenza: sul caminetto, accanto ai cimeli sportivi, il posto d’onore è riservato a un vecchio certificato di nascita e a una fotografia di un cartello stradale. Quel certificato appartiene a Salvatore Alati, un bambino nato nel 1914 a Saline Joniche, in Calabria, e arrivato in America come immigrato; la foto ritrae proprio quel piccolo borgo affacciato sullo Jonio. Salvatore Alati sarebbe diventato Samuel Alito Sr., e suo figlio, oggi, siede su una delle nove poltrone più influenti del mondo: quella di Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Una storia di riscatto e di eccellenza

La biografia di Samuel Alito è la quintessenza del sogno americano filtrato attraverso l’esperienza dell’emigrazione italiana. Nato a Trenton, nel New Jersey, nel 1950, Alito è cresciuto in una famiglia dove l’istruzione non era solo un dovere, ma l’unica via d’uscita dalla povertà. Entrambi i genitori erano insegnanti. Sua madre, Rose, di origini lucane (Basilicata), fu una pioniera: unica di sei figli a frequentare il college, acquistò un’auto per spostarsi dal New Jersey a New York pur di conseguire un master alla Columbia University. È in questo clima di determinazione e sacrificio che Alito ha costruito la sua carriera. Dopo gli studi a Princeton e Yale, ha scalato i vertici dell’amministrazione della giustizia fino alla nomina, nel 2005, da parte di George W. Bush. Da allora, è diventato il punto di riferimento dell’ala conservatrice e "originalista" della Corte, convinto che la Costituzione vada interpretata secondo il senso originario voluto dai padri fondatori.

Il riconoscimento della Fondazione Magna Grecia

Proprio questo legame indissolubile con le proprie radici ha spinto la Fondazione Magna Grecia a conferirgli il Premio Internazionale Magna Grecia che oggi occupa un posto sul caminetto, accanto al certificato di nascita del padre. La cerimonia, svoltasi nella maestosa Galleria Doria Pamphilj a Roma, ha celebrato Alito come un "ponte ideale" tra Italia e Stati Uniti.

Nelle motivazioni del premio, si legge che il riconoscimento gli è stato assegnato per il suo "straordinario percorso giuridico", ma soprattutto per essere l'esempio di un uomo che, pur arrivando ai vertici del potere mondiale, non ha mai dimenticato le proprie origini. Alito si aggiunge così a un albo d’oro di altissimo profilo, che include nomi come quello del Principe Alberto I di Monaco; Federico Faggin, fisico e inventore del microprocessore e del touch screen; Mauricio Macri, già Presidente della Repubblica Argentina; del Premio Oscar Giuseppe Tornatore; di Robert Gallo, medico e biologo statunitense, noto soprattutto per aver scoperto nel 1982 l'origine retrovirale dell'AIDS e di George Pataki, Governatore dello Stato di New York. Visibilmente commosso, il Giudice ha ricordato il coraggio dei suoi nonni, definendo la loro storia come una parte viva della sua identità professionale: una forza capace di generare istituzioni solide e società più giuste.

Il pensiero attuale: tra crisi democratica e polemiche

Se la premiazione a Roma ha celebrato il passato e le radici, una recente intervista al Corriere della Sera ha acceso i riflettori sul presente difficile che vivono gli Stati Uniti. Alito non ha nascosto la sua preoccupazione per lo stato della democrazia americana alla soglia dei suoi 250 anni.

Secondo Alito, il sistema costituzionale sta vivendo una fase di pericoloso attrito. «È molto difficile approvare leggi al Congresso a causa della polarizzazione», ha spiegato. Questo stallo legislativo spinge i presidenti — da Obama a Trump, fino a Biden — a estendere i propri poteri «al limite e oltre il limite» attraverso ordini esecutivi. In questo scenario, la Corte Suprema si ritrova spesso a dover fare da arbitro in conflitti politici estremi, una posizione che Alito ritiene delicata ma necessaria per mantenere l’equilibrio tra i poteri. Il Giudice ha poi risposto con fermezza alle critiche piovute sulla Corte dopo la sentenza Dobbs, che ha annullato il diritto federale all'aborto (la storica Roe v. Wade). Alito ha definito le reazioni internazionali "disinformate", sottolineando che la Corte non ha proibito l'interruzione di gravidanza, ma ha semplicemente stabilito che la decisione spetta ai rappresentanti eletti dal popolo, proprio come avviene in democrazie come la Francia o la Gran Bretagna. «L’aborto resta un tema conflittuale», ha ammesso, ma la sua visione resta quella di un giudice che deve applicare la legge, non crearla. Infine, Alito ha affrontato il tema della sua fede cattolica, spesso usata dai critici per metterne in dubbio l'imparzialità. Pur ammettendo che la fede influenza la sua visione dell'uomo — spingendolo a trattare chiunque con la dignità di un «figlio di Dio» — ha ribadito di aver giurato fedeltà solo alla Costituzione. Ha però lanciato una riflessione profonda: l’idea stessa di diritti inalienabili dell’uomo, cardine della democrazia americana, è un’eredità che l’Illuminismo ha attinto direttamente dalla tradizione cristiana dell’Europa.