In arrivo un nuovo ciclone che causerà causerà piogge e temporali soprattutto lungo le aree tirreniche e interne della regione e in particolare su Cosentino, Lametino e Vibonese. Ecco dove non suonerà la campanella

Torna il maltempo e torna l’allerta arancione su parte della Calabria. Dalla serata un altro ciclone raggiungerà la Calabria apportando nuove piogge, temporali e forti raffiche di vento.

Il nuovo ciclone denominato “Pedro” causerà piogge e temporali soprattutto lungo le aree tirreniche e interne della regione e in particolare su Cosentino, Lametino e Vibonese dove si potranno nuovamente superare localmente i 100 mm tra la serata di oggi e l'intera giornata di domani. Piogge che interesseranno anche alcune aree del versante jonico tra cui il Catanzarese, dove – anche qui – risulteranno a tratti intense.

A partire da mezzanotte è prevista allerta meteo arancione nel Cosentino tirrenico, gialla sul resto della regione. Scuole chiuse in diversi comuni, ecco l’elenco (in aggiornamento).