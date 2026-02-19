Torna il maltempo che fino a tutta la giornata di domani interesserà soprattutto le aree tirreniche, senza però risparmiare il versante jonico. Nel weekend torna il sole
Dopo un clima quasi primaverile che ha interessato la giornata odierna, ecco che dalla serata un altro ciclone raggiungerà la Calabria apportando nuove piogge, temporali e forti raffiche di vento.
Il nuovo ciclone denominato “Pedro” causerà piogge e temporali soprattutto lungo le aree tirreniche e interne della regione e in particolare su Cosentino, Lametino e Vibonese dove si potranno nuovamente superare localmente i 100 mm tra la serata di oggi e l'intera giornata di domani. Piogge che interesseranno anche alcune aree del versante jonico tra cui il Catanzarese, dove – anche qui – risulteranno a tratti intense.
Inoltre il ciclone Pedro causerà un nuovo rinforzo dei venti: già da stasera infatti e soprattutto nella mattinata di domani avremo raffiche di vento fino ai 70-80 km/h lungo tutte le aree tirreniche e interne della regione con possibili picchi più elevati lungo le aree joniche del Catanzarese soggette a venti di caduta. A partire da mezzanotte è prevista allerta meteo arancione nel Cosentino tirrenico, gialla sul resto della regione.
C'è però una buona notizia: il ciclone Pedro sarà l'ultima perturbazione che raggiungerà la Calabria. Dopo un lunghissimo periodo instabile durato oltre un mese, ecco che a partire dal weekend l'anticiclone tornerà a prender piede apportando tempo stabile almeno per tutta la settimana prossima.