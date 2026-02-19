Dopo un clima quasi primaverile che ha interessato la giornata odierna, ecco che dalla serata un altro ciclone raggiungerà la Calabria apportando nuove piogge, temporali e forti raffiche di vento.

Il nuovo ciclone denominato “Pedro” causerà piogge e temporali soprattutto lungo le aree tirreniche e interne della regione e in particolare su Cosentino, Lametino e Vibonese dove si potranno nuovamente superare localmente i 100 mm tra la serata di oggi e l'intera giornata di domani. Piogge che interesseranno anche alcune aree del versante jonico tra cui il Catanzarese, dove – anche qui – risulteranno a tratti intense.

Inoltre il ciclone Pedro causerà un nuovo rinforzo dei venti: già da stasera infatti e soprattutto nella mattinata di domani avremo raffiche di vento fino ai 70-80 km/h lungo tutte le aree tirreniche e interne della regione con possibili picchi più elevati lungo le aree joniche del Catanzarese soggette a venti di caduta. A partire da mezzanotte è prevista allerta meteo arancione nel Cosentino tirrenico, gialla sul resto della regione.

C'è però una buona notizia: il ciclone Pedro sarà l'ultima perturbazione che raggiungerà la Calabria. Dopo un lunghissimo periodo instabile durato oltre un mese, ecco che a partire dal weekend l'anticiclone tornerà a prender piede apportando tempo stabile almeno per tutta la settimana prossima.