Atteso nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni meteo. Ecco in quali istituti non suonerà la campanella
Ennesima ondata di maltempo in arrivo sulla Calabria. Dopo i cicloni che nei giorni scorsi hanno provocato esondazioni di fiumi, frane e alberi sradicati dal forte vento, una nuova fase di instabilità è pronta a interessare le aree tirreniche con particolare rilievo i comprensori di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia. Alla luce dei rischi, la Protezione civile ha emesso una allerta arancione per le aree tirreniche, gialla negli altri territori della regione. I sindaci in queste ore stanno valutando la chiusura delle scuole. Di seguito l’elenco (in aggiornamento)
L’elenco
- Acquappesa
- Amantea
- Arena
- Belsito
- Bianchi
- Casali del Manco
- Cosenza
- Decollatura
- Fuscaldo
- Gizzeria
- Grimaldi
- Joppolo
- Lamezia Terme
- Malito
- Mangone
- Marzi
- Nocera Terinese
- Parenti
- Piane Crati
- Rogliano
- Santo Stefano di Rogliano
- Scigliano
- Spilinga
- Vibo Valentia
- Zumpano