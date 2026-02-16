Ennesima ondata di maltempo in arrivo sulla Calabria. Dopo i cicloni che nei giorni scorsi hanno provocato esondazioni di fiumi, frane e alberi sradicati dal forte vento, una nuova fase di instabilità è pronta a interessare le aree tirreniche con particolare rilievo i comprensori di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia. Alla luce dei rischi, la Protezione civile ha emesso una allerta arancione per le aree tirreniche, gialla negli altri territori della regione. I sindaci in queste ore stanno valutando la chiusura delle scuole. Di seguito l’elenco (in aggiornamento)

L’elenco