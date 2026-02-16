Ennesima ondata di maltempo in arrivo sulla Calabria. Dopo i cicloni che nei giorni scorsi hanno provocato esondazioni di fiumi, frane e alberi sradicati dal forte vento, una nuova fase di instabilità è pronta a interessare le aree tirreniche con particolare rilievo i comprensori di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia. Alla luce dei rischi, la Protezione civile ha emesso una allerta arancione per le aree tirreniche, gialla negli altri territori della regione. I sindaci in queste ore stanno valutando la chiusura delle scuole. Di seguito l’elenco (in aggiornamento)

Maltempo Calabria, l’allerta diventa arancione per oggi e domani: un nuovo ciclone porterà temporali e venti di tempesta

Salvatore Lia
  • Acquappesa
  • Amantea
  • Arena
  • Belsito
  • Bianchi
  • Casali del Manco
  • Cosenza
  • Decollatura
  • Fuscaldo
  • Gizzeria
  • Grimaldi
  • Joppolo
  • Lamezia Terme
  • Malito
  • Mangone
  • Marzi
  • Nocera Terinese 
  • Parenti
  • Piane Crati
  • Rogliano
  • Santo Stefano di Rogliano
  • Scigliano
  • Spilinga
  • Vibo Valentia
  • Zumpano