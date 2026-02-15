Atteso per domani nel primo pomeriggio un peggioramento delle condizioni meteo. Previsti temporali, forti raffiche di vento e mareggiate. Il messaggio della Protezione civile alle amministrazioni

Nuovo peggioramento del maltempo in arrivo sulla Calabria a partire dal primo pomeriggio di lunedì 16 febbraio e per le successive 24 ore. Per questo il dipartimento di Protezione civile ha inviato un messaggio di pre-allerta a tutti i sindaci calabresi invitandoli a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure previste dai piani comunali di protezione civile.

Secondo lo scenario previsto, la perturbazione porterà precipitazioni diffuse e temporali anche di forte intensità su gran parte della regione, con criticità maggiori sul versante occidentale e nelle aree interne già colpite nei giorni scorsi.

Attesa anche un’intensificazione dei venti occidentali, con raffiche fino a 100 chilometri orari e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Non si esclude, inoltre, un eventuale innalzamento dei livelli di allerta nel corso della giornata.

Alle amministrazioni comunali viene raccomandato di attivare i presidi territoriali, monitorare le zone più vulnerabili sotto il profilo idraulico e idrogeologico, verificare le procedure operative dei piani di emergenza e valutare eventuali limitazioni di accesso a lungomari, aree esondabili e territori a rischio.