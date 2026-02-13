Maltempo senza tregua con piogge incessanti da ieri. Galleria invasa dai detriti a Cetraro e alberi caduti. Tutti gli aggiornamenti
Notte di paura in Calabria, dove il ciclone Nils si è abbattuto colpendo soprattutto la Tirrenica. Forti raffiche di vento e temporali stanno mettendo a dura prova un territorio già provato dalle piogge incessanti degli ultimi giorni. A Cosenza sono esondati i fiumi Busento e Carpagnano, preoccupa il Crati. Tutti gli aggiornamenti LIVE
07:54
Disagi a Grisolia
Esondato il torrente Acchio-Fiumicello a Grisolia Scalo (zona marina). Bloccati in casa i residenti.
07:53
Maltempo e mareggiate anche a Tropea
Il maltempo sta sferzando anche Tropea con mareggiate e forti raffiche di vento.
07:52
Frane a Pedace, paese isolato
07:49
Cosenza, il sindaco Caruso: «Ore difficili, limitate gli spostamenti»
«Stiamo vivendo ore difficili. Ho attivato il sistema comunale di Protezione Civile e le squadre sono al lavoro senza sosta per monitorare i punti critici e intervenire su allagamenti e caduta di alberi». Il sindaco di Cosenza Franz Caruso interviene dopo le esondazioni e gli allagamenti che hanno colpito il capoluogo bruzio nelle ore passate. Caruso spiega che «la situazione è critica, ma sotto controllo. Preoccupano il torrente Iassa e il fiume Busento, in piena ed esondato in alcuni tratti». E chiede ai cittadini «la massima prudenza: limitate gli spostamenti ed evitate le zone vicine ai corsi d’acqua».
07:48
Fuscaldo, preoccupa il torrente Mercaudo
Situazione preoccupante a Fuscaldo. Sotto controllo il torrente Mercaudo
07:47
Chiusa la provinciale 64 a Decollatura per una frana
Il Comune di Decollatura ha comunicato la chiusura totale al traffico della Strada provinciale 64 a causa "di gravi criticità strutturali causate dal maltempo". La strada è interessata da "movimenti franosi attivi sul versante" e da un "cedimento strutturale della carreggiata in seguito all'esondazione del fiume, che ha compromesso la tenuta della sede stradale". È quanto si legge sul profilo Facebook del Comune di Decollatura.
Chiusi l'intero tratto compreso tra il Bivio Medio Savuto e il Bivio Stazione di Serrastretta, tutti i bivi e gli attraversamenti intermedi e il tratto di collegamento verso la stazione di Santa Margherita. Il Comune sottolinea che "il manto stradale è gravemente compromesso e sussiste il rischio di ulteriori crolli".
Tra le raccomandazioni per i cittadini quella di utilizzare esclusivamente la viabilità alternativa ed evitare di avvicinarsi alle zone limitrofe al fiume e alle aree segnalate. (A
07:44
Maltempo, decine di interventi dei Vigili del fuoco a Reggio Calabria
La provincia di Reggio Calabria fa i conti con la nuova ondata di maltempo che sta investendo, soprattutto, la zona tirrenica. Questa notte oltre 30 gli interventi dei Vigili del fuoco e altri 30 sono ancora in corso in tutta la provincia.
Dalla giornata di ieri sono monitorate le aree più a rischio e con due ordinanze sindacali, per oggi, sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Divieto, anche, di accesso ai parchi e ai giardini. Fino a cessata emergenza, inoltre, è stato disposto il divieto di sosta pedonale in tutti i luoghi pubblici con presenza di alberi. Tanti gli interventi per rami o alberi abbattuti in centro e nelle aree periferiche. Uno anche sul lungomare di Gallico. A causa della mareggiata, infine, in serata è stato chiuso per sicurezza il lungomare di Catona.
La Protezione civile comunale, la Polizia locale e i Vigili del fuoco hanno assicurato numerosi interventi insieme alla società Castore che si occupa del mantenimento delle strade. La sala operativa della Polizia locale e le funzioni del Centro operativo comunale sono attive fino a cessate esigenze.
Problemi anche all'aeroporto. A causa del forte vento e delle condizioni atmosferiche non compatibili con le operazioni di atterraggio, ieri due voli provenienti da Barcellona e Milano Malpensa sono stati dirottati su Catania. Stando al sito dell'aeroporto "Tito Minniti", infine, sono stati cancellati alcuni voli la cui partenza era prevista per questa mattina.
07:38
Distrutto dal vento l’Olmo secolare simbolo di San Lorenzo
Il ciclone ha colpito duramente il territorio di San Lorenzo, lasciando danni diffusi e ferendo uno dei simboli storici della comunità: l’olmo secolare, un albero maestoso cuore di San Lorenzo superiore con oltre settecento anni di storia.
07:37
Frane e allagamenti: chiuse diverse strade
A seguito del maltempo in corso, sono stati chiusi per frane i seguenti tratti stradali in provincia di Cosenza: la Ss107 “Silana Crotonese” al km 37,300, in entrambe le direzioni, a Rovito a causa di due alberi caduti; la Ss19 “Delle Calabrie” dal km 290,000 al km 292,000, in entrambe le direzioni, a Santo Stefano di Rogliano; la Ss278 “Di Potame” al km 13,300, in entrambe le direzioni, a Potame.
Sempre in provincia di Cosenza, a Cetraro, chiuso per allagamento un tratto sulla statale 18 “Tirrena Inferiore”, in entrambe le direzioni, al km 294,800.
Per la caduta di alberi chiusa anche la Nsa572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” dal km 39,000 al km 43,000 a Serra San Bruno (Vv).
07:35
Disagi a Cetraro
La galleria La testa di Cetraro invasa dai detriti. Sul posto la Polizia stradale.
07:33
Esondano i fiumi a Cosenza
La situazione più grave si registra lungo il fiume Busento, esondato in località Molino Irto, al confine tra i comuni di Dipignano e il capoluogo bruzio. In piena anche il fiume Crati. Diverse le strade allagate e chiuse al transito mentre questa notte intorno alle 3. 30 è esondato il Campagnano, riversando acqua, fango e pesci sull’asfalto. QUI L'ARTICOLO