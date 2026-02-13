La provincia di Reggio Calabria fa i conti con la nuova ondata di maltempo che sta investendo, soprattutto, la zona tirrenica. Questa notte oltre 30 gli interventi dei Vigili del fuoco e altri 30 sono ancora in corso in tutta la provincia.

Dalla giornata di ieri sono monitorate le aree più a rischio e con due ordinanze sindacali, per oggi, sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Divieto, anche, di accesso ai parchi e ai giardini. Fino a cessata emergenza, inoltre, è stato disposto il divieto di sosta pedonale in tutti i luoghi pubblici con presenza di alberi. Tanti gli interventi per rami o alberi abbattuti in centro e nelle aree periferiche. Uno anche sul lungomare di Gallico. A causa della mareggiata, infine, in serata è stato chiuso per sicurezza il lungomare di Catona.

La Protezione civile comunale, la Polizia locale e i Vigili del fuoco hanno assicurato numerosi interventi insieme alla società Castore che si occupa del mantenimento delle strade. La sala operativa della Polizia locale e le funzioni del Centro operativo comunale sono attive fino a cessate esigenze.

Problemi anche all'aeroporto. A causa del forte vento e delle condizioni atmosferiche non compatibili con le operazioni di atterraggio, ieri due voli provenienti da Barcellona e Milano Malpensa sono stati dirottati su Catania. Stando al sito dell'aeroporto "Tito Minniti", infine, sono stati cancellati alcuni voli la cui partenza era prevista per questa mattina.