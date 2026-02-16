Le condizioni meteorologiche si stanno avviando ad un nuovo ed ennesimo peggioramento. Nelle prossime ore un ciclone in discesa da Nord scivolerà sul mare Adriatico apportando nuove piogge e temporali su tutta la Calabria.

Tutto inizierà a partire dal pomeriggio quando primi temporali interesseranno le aree tirreniche della regione per poi espandersi velocemente fin verso le aree interne e joniche con il clou del maltempo previsto tra la serata e la mattinata di domani. I fenomeni risulteranno nuovamente molto abbondanti con possibili disagi a causa della troppa pioggia caduta ormai da quasi un mese.

Il tutto sarà accompagnato da violente raffiche di vento: già dalla serata ma soprattutto tra la notte e la mattinata di domani, forti raffiche di tempesta interesseranno tutta la regione con valori fino ai 90-100 km/h lungo le coste tirreniche ma con raffiche ancora più intense soprattutto nelle aree interne e joniche dove si potranno raggiungere addirittura i 130 km/h. Di conseguenza si avranno mareggiate intense lungo le coste tirreniche più esposte con onde che potranno raggiungere i 4-5 metri di altezza.

In merito a ciò, come preventivato, la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta arancione sulle aree Tirreniche e interne del Cosentino, Catanzarese e Vibonese per la giornata di oggi e per quella di domani, martedì 17 febbraio, mentre resterà in vigore l'allerta gialla.