Gravi disagi per i titolari d i Agenzie di viaggio e di Noleggio con conducente (Ncc) calabresi che espletano il loro servizio di trasporto passeggeri all'aeroporto di Lamezia Terme. Fino allo scorso 8 febbraio i suddetti operatori non hanno avuto alcun problema ad accedere e a sostare con i loro automezzi all'interno dell'area aeroportuale di Sant'Eufemia, sia in quanto l'accesso era totalmente libero e sia in quanto erano previsti degli stalli per il carico e lo scarico di passeggeri e bagagli e di lunga sosta. Dal 9 febbraio, invece, tutto è cambiato, l'accesso all'area aeroportuale è divenuta Ztl, con accesso a pullmans, minivan e autovetture di Ncc solo a pagamento e senza la previsione di stalli temporanei per carico e scarico e di lunga sosta. Da qui le evidenti problematiche ad espletare la propria attività lavorativa, che in ultimo hanno portato gli esasperati titolari di agenzie di viaggio e di Ncc calabresi a rivolgersi a un avvocato.

«In buona sostanza ove dovesse perdurare la sopra evidenziata nuova regolamentazione - si afferma in una lettera inviata dallo studio legale ai vertici di Apcoa Italia Spa e Sacal Spa - le ditte si vedrebbero costrette a sostare arbitrariamente in luoghi non destinati alla sosta dei loro mezzi ed ubicati a distanza dai varchi aeroportuali, il tutto con conseguente insorgenza di notevoli disagi per i loro passeggeri, soprattutto se portatori di capacità e in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli. La succitata nuova regolamentazione delle modalità di accesso alle zone aeroportuali - si aggiunge - oltre ad essere in totale violazione delle vigenti disposizioni normative e dell'ordinanza Enac n. 4/2023, che espressamente consente l'accesso ai “Servizi di linea e non di linea, anche granturismo, e servizi non di linea, quali taxi e NCC, effettuati con autoveicoli, van, autobus e ogni altra tipologia di vettura”, ha dato origine ad una situazione di inaccettabile disparità di trattamento con i taxi, ai quali è stato, invece, riconosciuto sia il diritto di entrare gratuitamente nelle aree aeroportuali, sia il diritto di sostare in appositi stalli realizzati in prossimità dei diversi varchi aeroportuali».