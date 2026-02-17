Il Tirreno in tempesta restituisce corpi come un cimitero. È un’immagine macabra quella che arriva dai litorali della Calabria, dove nelle ultime ore è stato individuato un cadavere a Tropea, al largo de Le Roccette. Ad accorgersi della presenza della sagoma tra le onde, sono stati gli studenti di un istituto scolastico cittadino che hanno subito allertato i soccorsi.

Era stato inizialmente spinto dalle onde sulla battigia, per poi finire poco dopo nuovamente in mare. Sul posto sono presenti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto. 

Cronaca

Il Tirreno cosentino restituisce un altro corpo, rinvenuto il terzo cadavere in pochi giorni

Antonio Clausi
Il Tirreno cosentino restituisce un altro corpo, rinvenuto il terzo cadavere in pochi giorni

Quattro cadaveri negli ultimi dieci giorni

Nella stessa mattinata, un corpo in avanzato stato di decomposizione – del quale non è stato ancora possibile accertare il sesso – è stato rinvenuto sulla spiaggia del Comune di Paola, lungo il Tirreno cosentino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Con i due corpi senza vita avvistati a Tropea, sono complessivamente cinque i cadaveri ritrovati in appena dieci giorni sulle spiagge dell’area tirrenica calabrese: i due precedenti erano stati rinvenuto a Scalea l’8 febbraio e ad Amantea quattro giorni più tardi.

Sono in corso indagini per verificare  per cercare di stabilire anche l’eventuale nesso tra i cinque corpi.