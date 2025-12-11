Il lavoro del docente dell’Istituto Galluppi di Tropea integra intelligenza artificiale e tecnologie digitali per facilitare l’apprendimento di materie come matematica e fisica. I vincitori saranno annunciati a gennaio 2026

Giuseppe Fiamingo, insegnante di Matematica e Fisica all’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea (IIS Tropea P. Galluppi), è stato nominato finalista per le World Education Medals 2025. Fondate da HP, le tre World Education Medals - per leader, educatori e studenti - celebrano i visionari che stimolano il cambiamento attraverso l'IA.

Gli studi del professor Fiamingo

Il lavoro di Fiamingo, che integra l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali per rendere le discipline Stem più appassionanti, inclusive ed efficaci in posti con limitato accesso a risorse tecnologiche all'avanguardia, gli è valso la nomina tra i cinque finalisti della World Education Medal per gli Educatori.

Le World Education Medals – si legge in una nota stampa - riconoscono il lavoro innovativo di coloro che utilizzano l'intelligenza artificiale per trasformare l’educazione e diminuire le lacune nell'apprendimento. Celebrano le storie di leader, educatori e studenti che, innovando con politiche, tecnologie o pedagogia, hanno acceso la scintilla del cambiamento per ispirare altri a raccogliere il testimone. Questi prestigiosi premi vengono assegnati a persone eccezionali che hanno dimostrato impatto, leadership e impegno nell'uso dell'IA per il bene sociale.

I tre vincitori saranno annunciati a gennaio 2026 e saranno premiati all’Education Leaders Forum a Londra.

Giuseppe Fiamingo

Giuseppe Fiamingo è un insegnante di Matematica e Fisica all’Istituto d’istruzione superiore di Tropea “Galluppi” in Italia. Il suo lavoro è incentrato sull’integrazione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali nell’educazione stem per risolvere una sfida educativa cruciale: rendere l’insegnamento di discipline stem più appassionante, inclusivo ed efficace, in particolare in contesti territoriali complessi come la Calabria, dove l’accesso a risorse ed opportunità tecnologiche all’avanguardia è spesso limitato.

Tradizionalmente matematica, fisica ed informatica sono insegnate come materie astratte che spesso gli studenti trovano demotivanti. Fiamingo crede che le materie Stem non dovrebbero solo essere insegnate come teorie, ma come essenziali strumenti scientifici e culturali capaci di trasformare la realtà e aprire percorsi futuri ai giovani. Il suo obiettivo è stato quello di andare oltre una mera istruzione passiva e permettere agli studenti di sperimentare l’emozione della scoperta scientifica. Per affrontare questa sfida, Fiamingo ha ideato iniziative che uniscono insegnamento sperimentale, programmazione e intelligenza artificiale.

Il progetto

Tra questi, il progetto Astro Pi ha permesso agli studenti di progettare e programmare esperimenti che sono poi stati eseguiti a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss). Gli studenti hanno programmato algoritmi sull’ ISS per ottenere ed interpretare dati ambientali. L'intelligenza artificiale è stata fondamentale per classificare automaticamente le immagini, interpretare la luminosità dell'acqua e comprendere i fenomeni naturali attraverso procedure automatizzate. Il progetto è stato presentato alla Conferenza nzionale sull'Educazione Informatica Itadinfo 2025 e pubblicato negli atti della stessa.

Ha anche guidato i suoi studenti nel progetto MoCRiL (Measurement of Cosmic Rays in Lake), un’iniziativa sviluppata in collaborazione con Unical (Università della Calabria), Infn-Ocra (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e quattro scuole superiori della Calabria. Condotto sul Lago Arvo in Calabria, il progetto ha utilizzato modelli IA per gestire e interpretare dati complessi provenienti dai sensori. Gli studenti hanno imparato ad applicare l’IA per estrarre informazioni di grandi dataset, trasformando misurazioni grezze in sapere scientifico. Il progetto è stato presentato come best practice dalla rete Esero dell’Agenzia Spaziale Europea e gli studenti partecipanti hanno ricevuto riconoscimenti internazionali per due anni consecutivi: Primo Premio in Cina alla 42ª Beijing Youth Science Creation Competition con il progetto MoCRiL e Primo Premio alla 43ª Beijing Youth Science Creation Competition.

Attraverso queste iniziative, Fiamingo ha consolidato un approccio all’educazione scientifica che unisce l’intelligenza artificiale alla sperimentazione reale. I suoi progetti hanno ricevuto riconoscimenti nazionali e internazionali, mostrando come un insegnamento pratico basato sull’IA possa ampliare la alfabetizzazione scientifica e aprire nuovi percorsi formativi e professionali per i giovani.

Mayank Dhingra, direttore e responsabile globale - Settore educativo e strategia presso HP, ha dichiarato: «Voglio congratularmi con Giuseppe Fiamingo, dall’Italia, per essere stato selezionato come finalista alle World Education Medals 2025. Il suo lavoro pionieristico dimostra il potere influente dell’intelligenza artificiale nel contribuire in modo positivo ad affrontare importanti sfide nell’istruzione e nella società.

Le ricerche, incluso il nostro rapporto HP Futures 2025, mostrano i benefici dell’IA nel colmare i divari di apprendimento e nel garantire un’istruzione equa, ma solo quando viene utilizzata in modo etico ed efficace.

Con innovatori come Giuseppe Fiamingo, sono fiducioso che ci stiamo muovendo nella giusta direzione per il futuro. I suoi sforzi innovativi rappresentano un percorso promettente per l’evoluzione dell’istruzione, assicurando che essa risponda ai bisogni delle generazioni future».

I finalisti per le World education medals 2025

Leader:

Paul Atherton, Fondatore e Direttore Esecutivo, Fab AI – Svizzera

Mustafa Canlı, Direttore Generale per l’Innovazione e le Tecnologie Educative, Ministero dell’Istruzione Nazionale – Turchia

Isabelle Hau, Direttrice Esecutiva, Stanford Accelerator for Learning, Stanford University – USA

Thiago Rached, Co-fondatore e CEO, Letrus – Brasile

Rebecca Winthrop, Direttrice, Center for Universal Education del Brookings Institution – USA

Educators:

Jhon Alexander Echeverri Acosta, Insegnante e ricercatore, Institución Educativa Comercial de Envigado – Colombia

Giuseppe Fiamingo, Insegnante di Matematica e Fisica , Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea (IIS Tropea P. Galluppi) – Italia

Vineeta Garg, Responsabile IT, SRDAV Public School – India

Maria Ntemou, Insegnate ICT, 1st Lyceum of Spata – Grecia

Mattheus Pina, Educatore , Colégio Dante Alighieri - Brasile

Students: