L’Università della Calabria annuncia la pubblicazione di un avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, rivolto alle imprese che desiderano accedere agli spazi e ai servizi del nuovo Palazzo dell’Innovazione. Questa iniziativa rappresenta un tassello fondamentale del Piano Strategico di Ateneo, confermando la volontà di agire come nodo attivo e motore di sviluppo per il territorio.

Il progetto nasce per configurarsi come un ecosistema dedicato all'Open Innovation, un luogo fisico di contaminazione virtuosa tra mondo accademico, imprese, istituzioni e società civile. L'obiettivo è attrarre e accogliere realtà aziendali, incluse startup e imprese di avanguardia sulle nuove tecnologie con una forte propensione all'innovazione, pronte a sviluppare i propri progetti in stretta sinergia con la ricerca universitaria per favorire il trasferimento tecnologico, la co-progettazione e la crescita economica, sociale e culturale del territorio.

La struttura è collocata in un’area completamente ristrutturata e ammodernata dell’edificio che ospitava il CUD, in Via Cavour, a Rende, dove hanno già sede l’Area della Ricerca CNR e due spazi espositivi e di ricerca dell'ateneo: il Rimuseum, dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale, e il MIAI, Museo Interattivo di Archeologia Informatica. All'interno di questa struttura, il Palazzo dell’Innovazione occupa una superficie di circa 5.000 metri quadri e ospiterà anche il centro per la formazione in chirurgia robotica e il centro per la formazione infermieristica dell'ateneo. L'edificio è inoltre dotato di aree dedicate al co-working e al co-design, una sala conferenze da 200 posti, una sala seminari da 50 posti, zone dedicate al benessere e alla socialità, una caffetteria, un giardino esterno e parcheggi a disposizione dell'utenza, configurandosi come location per ospitare eventi, presentazioni e incontri formativi.

Lo spazio disponibile per le aziende è di circa 2.000 metri quadri suddivisi su un totale di 19 uffici indipendenti, distribuiti tra il primo e il secondo piano, progettati per rispondere a diverse esigenze dimensionali e organizzative. Le superfici dei locali variano da un minimo di 34 metri quadri a un massimo di 145 metri quadri e possono essere accorpate per garantire la flessibilità di gestione. Alle imprese insediate verrà offerto un pacchetto di servizi strategici che include attività di mentorship, networking, supporto per la partecipazione a progetti di ricerca e internazionalizzazione, oltre a servizi di reception, vigilanza ed eventuali consulenze tecniche, legali e commerciali, unitamente a spazi fisici parzialmente arredati, climatizzati e connessi.

Le imprese interessate possono far pervenire la propria manifestazione d'interesse, senza alcun vincolo contrattuale, entro il 30 giugno 2026 inviando una PEC all’indirizzo amministrazione@pec.unical.it. Per le aziende interessate vi è inoltre la possibilità di richiedere un sopralluogo degli spazi. I dettagli e i documenti ufficiali sono consultabili sul portale dell'amministrazione trasparente dell'ateneo.