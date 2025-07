Torna lo spettacolo dei girasoli a San Floro. Alle porte di Catanzaro un'esplosione di giallo in mezzo alla natura per scattare foto originali e raccogliere i fiori più belli. E' un'iniziativa che si ripete ormai ogni anno grazie al progetto Mulinum di Stefano Caccavari che sta riscuotendo un notevole apprezzamento.



Tra natura, degustazioni e relax, la start up agricola nata nel 2016, diventa un'oasi adatta a intere famiglie dove vivere un'esperienza di slow living, senza rinunciare a pizze preparate con farine integrali prodotte da grani antichi, macinati sul posto. Un'esperienza che sarà possibile vivere per tutta la durata della fioritura.



Da Crotone, Cosenza, Vibo Valentia o zone limitrofe, le opinioni dei visitatori sono tutte positive: «È la prima volta che veniamo al Mulinum e devo dire che siamo rimasti piacevolmente colpiti. L'esperienza nel campo di girasoli è bellissima. Un modo diverso per trascorrere un pomeriggio alternativo, in mezzo alla natura, anziché chiuderci in un centro commerciale insieme a tutta la famiglia». E poi c'è chi ha deciso di tornarci: «Questa è la terza volta per noi. Veniamo da Squillace ed è sempre uno spettacolo meraviglioso».

Sta attirando curiosi e amanti della natura da tutta la regione e non solo, il campo di girasoli di San Floro, alle porte di Catanzaro. L'iniziativa, che si ripete da qualche anno, rientra nelle attività organizzate dalla startup agricola Mulinum

«Abbiamo avuto tanti ospiti sia calabresi ma anche provenienti dall'estero o da altre regioni italiane - spiega Ilenia Gualtieri, dello staff del Mulinum -, si ritrova il contatto con la natura, si socializza e ci si diverte in un clima giocoso, e questo è quello che vogliamo per i nostri ospiti che stanno dimostrando anche apprezzamento per il connubio girasoli e pizza. Speriamo che i fiori durino più a lungo possibile per permetterci di soddisfare tutte le richieste».