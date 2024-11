A Tiriolo, in provincia di Catanzaro, nel 2023 nascerà il primo Harmonic Innovation Hub. Un grande centro multidisciplinare in cui le imprese verranno accompagnate nel futuro, un luogo di ricerca, sviluppo e formazione nato per realizzare Innovazione Armonica, un’innovazione che sia etica e sostenibile, un’economia che riduca le diseguaglianze e generi crescita sociale e inclusione.

Nella puntata di Link andata in onda giovedì 10 novembre, Alessandro Russo è andato da Entopan, azienda calabrese che ha ideato e sta costruendo gli Harmonic Innovation Hub, e ha portato le nostre telecamere nel cantiere di Tiriolo, per capire come saranno questi “luoghi di futuro”. Una struttura di ventimila metri quadrati nei vecchi edifici della Telecom, che saranno riconvertiti ed ospiteranno start up e imprese innovative.

«La nostra visione di futuro è controintuitiva. Unisce umanesimo e tecnologia, scienza e sapienza» - ha detto Francesco Cicione, fondatore e presidente di Entopan. «Per noi gli Hub sono i monasteri del 2000, perché nei monasteri si custodiva il sapere e lo si tramandava alle generazioni future, rinnovandolo. Per superare le sfide della transizione ecologica, digitale, tecnologica, bisogna che le imprese si ritirino in luoghi dove l’ansia del profitto sia sospesa. Se investi sul futuro devi rinunciare al profitto immediato, se vuoi creare trasformazione devi fare investimenti pazienti e di lungo termine. Cerchiamo di coltivare bellezza, perché una Calabria diversa è possibile, una Sud diverso è possibile, un futuro diverso è possibile».

Link va in onda ogni giovedì alle 21 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata è disponibile su LaC Play.