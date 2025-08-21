L’evento, che si è tenuto in Piazza della Resistenza, è stato organizzato dall'associazione "Noi per Filippo", in collaborazione con il "Movimento Pizzaioli Italiani" e il patrocinio del Comune. Il nuovo dispositivo sarà donato al reparto di Medicina del nosocomio praiese
Comprare un ecografo di ultima generazione per esami di ecocardio ed ecocolordoppler e donarlo all'ospedale di Praia a Mare. Era questo l'obiettivo della manifestazione "Una Pizza solidale per un cuore buono", che attraverso la vendita di biglietti e un pacchetto food ha organizzato una raccolta fondi durata due giorni. L'evento, che si è tenuto nella città dell'isola Dino, in Piazza della Resistenza, è stato organizzato dall'associazione "Noi per Filippo", in collaborazione con il "Movimento Pizzaioli Italiani" e il patrocinio del Comune guidato dal sindaco Antonino De Lorenzo. Il nuovo dispositivo si rende necessario poiché quello attualmente in dotazione dell'UOC di Medicina Interna dell'Ospedale di Praia a Mare presto non sarà più funzionante.
Due giorni di eventi, cibo e musica
La è stata coordinata artisticamente e condotta da Roberto Mandarano e ha visto anche la presenza di manifestazione medici, infermieri ed oss del nosocomio dell'ospedale praiese.
La raccolta fondi è stata effettuata tramite la vendita dei biglietti della lotteria solidale, con in palio, un gioiello firmato dall'orafo calabrese Gerardo Sacco, offerto da Lions International. Inoltre, è stato possibile acquistare i biglietti per l'acquisto di un pacchetto food che comprendeva pizze cotte al momento in forno a legna dai maestri del “Movimento Pizzaioli Italiani”.
L'impegno di “Noi per Filippo”
"Noi per Filippo" è una onlus nata per onorare la memoria di Filippo Matellicani, giovane tortorese strappato all'affatto dei suoi famigliari, nel 2018, per una grave forma di leucemia. La presiede il suo papà, Francesco Matellicani, che da allora cerca di trasformare il suo dramma personale in speranza per gli altri. «Una mattina mi hanno chiamato alcuni medici - ha dichiarato - e mi hanno proposto questa iniziativa. Ovviamente non potevamo dire di no, questo macchinario servirà per il bene della collettività, non solo di Praia a Mare ma di tutta la Riviera dei Cedri». La partecipazione all'evento è stata tanta, ma, al di là dei numeri, Matellicani assicura che l'acquisto dell'ecografo è già realtà. «Lo abbiamo già preso e come promesso - concludono - lo doneremo all'ospedale di Praia a Mare».