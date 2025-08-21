L’evento, che si è tenuto in Piazza della Resistenza, è stato organizzato dall'associazione "Noi per Filippo", in collaborazione con il "Movimento Pizzaioli Italiani" e il patrocinio del Comune. Il nuovo dispositivo sarà donato al reparto di Medicina del nosocomio praiese

Comprare un ecografo di ultima generazione per esami di ecocardio ed ecocolordoppler e donarlo all'ospedale di Praia a Mare. Era questo l'obiettivo della manifestazione "Una Pizza solidale per un cuore buono", che attraverso la vendita di biglietti e un pacchetto food ha organizzato una raccolta fondi durata due giorni. L'evento, che si è tenuto nella città dell'isola Dino, in Piazza della Resistenza, è stato organizzato dall'associazione "Noi per Filippo", in collaborazione con il "Movimento Pizzaioli Italiani" e il patrocinio del Comune guidato dal sindaco Antonino De Lorenzo. Il nuovo dispositivo si rende necessario poiché quello attualmente in dotazione dell'UOC di Medicina Interna dell'Ospedale di Praia a Mare presto non sarà più funzionante.

Due giorni di eventi, cibo e musica

La è stata coordinata artisticamente e condotta da Roberto Mandarano e ha visto anche la presenza di manifestazione medici, infermieri ed oss ​​del nosocomio dell'ospedale praiese.

La raccolta fondi è stata effettuata tramite la vendita dei biglietti della lotteria solidale, con in palio, un gioiello firmato dall'orafo calabrese Gerardo Sacco, offerto da Lions International. Inoltre, è stato possibile acquistare i biglietti per l'acquisto di un pacchetto food che comprendeva pizze cotte al momento in forno a legna dai maestri del “Movimento Pizzaioli Italiani”.

L'impegno di “Noi per Filippo”