Dalla Walk of Fame alla terra del suo cuore, la figlia Daniela raccoglie l'eredità del maestro e rilancia la missione della Fondazione per i giovani talenti: «Mi piacerebbe che quella luce arrivasse fino a qui e contribuisse a far nascere qualcosa di importante, concreto e duraturo»

Dal 15 ottobre il nome di Carlo Rambaldi brilla sulla Hollywood Walk of Fame, la celebre passeggiata di Los Angeles dedicata alle personalità che hanno segnato la storia dello spettacolo. Al maestro italiano degli effetti speciali è stata assegnata postuma la stella numero 2.860 nella categoria cinema, un riconoscimento che consacra ulteriormente il suo contributo alla settima arte.

Tre Premi Oscar, creature diventate leggenda e un talento capace di trasformare l'immaginazione in realtà: Rambaldi ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema mondiale. Celebre come il “papà di E.T.”, ha saputo unire ingegno artistico, abilità artigianale e innovazione tecnologica, dando vita a personaggi che continuano ad affascinare generazioni di spettatori.

Negli ultimi anni della sua vita aveva scelto la Calabria come luogo del cuore, stabilendosi a Lamezia Terme. Da questa terra, oggi, sua figlia Daniela porta avanti una missione che va oltre la conservazione della memoria: custodire il patrimonio artistico e l'archivio del padre, trasformandoli in occasioni concrete di crescita e formazione per le nuove generazioni.

Attraverso la Fondazione Carlo Rambaldi, di cui è presidente, Daniela promuove borse di studio, workshop e collaborazioni internazionali, tra cui quelle con la Stan Winston School di Los Angeles, per avvicinare i giovani al mondo degli effetti speciali e delle professioni creative. Un impegno che mira a costruire un ponte tra la Calabria e i grandi centri internazionali del cinema, dimostrando che il talento può nascere ovunque e trovare spazio nel mondo.

La stella sulla Walk of Fame diventa così non soltanto il simbolo di una carriera straordinaria, ma anche l'occasione per interrogarsi sul valore di questa eredità e sulle opportunità che può generare per il territorio calabrese.

Per approfondire il significato di questo riconoscimento e conoscere i progetti con cui la Fondazione guarda al futuro, abbiamo rivolto alcune domande a Daniela Rambaldi, figlia del maestro e presidente della Fondazione Carlo Rambaldi.

Qual era il rapporto di Carlo Rambaldi con la Calabria?

Il legame di mio padre con la Calabria era soprattutto un legame familiare e affettivo. Pur essendo nato in Emilia-Romagna e avendo costruito la sua straordinaria carriera tra l'Italia e Hollywood, la Calabria è diventata parte della storia della nostra famiglia. Oggi è proprio da questa terra che portiamo avanti la sua eredità artistica e culturale, attraverso la Fondazione Carlo Rambaldi. Per me la Calabria rappresenta anche una scelta precisa: dimostrare che non è necessario trovarsi in una grande capitale internazionale per dare vita a progetti importanti. Si può partire da un territorio come il nostro e costruire relazioni con il mondo intero. Ed è quello che cerchiamo di fare ogni giorno, mantenendo vivo non soltanto il ricordo di mio padre, ma soprattutto il suo spirito creativo, la sua curiosità e quella straordinaria capacità di trasformare l'impossibile in qualcosa di reale.

⁠Con la Fondazione Carlo Rambaldi continuate a promuovere progetti e opportunità per i giovani del territorio. Come si lega la stella sulla Walk of Fame al messaggio che volete trasmettere alle nuove generazioni di creativi in Calabria?

La stella sulla Hollywood Walk of Fame è certamente un riconoscimento straordinario alla carriera di mio padre, ma per me rappresenta qualcosa di ancora più grande: è la dimostrazione che i sogni, quando sono accompagnati dal talento, dalla determinazione e da tanto lavoro, possono davvero arrivare lontano. Mio padre era un uomo che non si poneva limiti. Aveva una capacità incredibile di immaginare ciò che ancora non esisteva e, soprattutto, il coraggio di provare a realizzarlo. È proprio questo il messaggio che vogliamo trasmettere ai giovani calabresi: non bisogna avere paura di sognare in grande, né pensare che nascere o vivere in un territorio lontano dai grandi centri internazionali possa rappresentare un limite. Con la Fondazione lavoriamo per creare opportunità concrete, costruendo ponti tra la Calabria, l'Italia e realtà internazionali. Penso, ad esempio, alle collaborazioni con importanti istituzioni culturali e cinematografiche americane, ai progetti artistici e alle opportunità formative che abbiamo promosso per avvicinare i giovani al mondo degli effetti speciali e della creatività, come ad esempio le ultime borse di studio assegnate dalla Fondazione Rambaldi e il Comitato Nazionale Rambaldi 100 in collaborazione con la Stan Winston School dando ai ragazzi l'opportunità di vivere una settimana a Los Angeles, visitando gli studios di effetti speciali. La stella di Hollywood non deve essere vista soltanto come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza. Mi piacerebbe che ogni giovane, guardandola, potesse pensare: se qualcuno è riuscito a trasformare le proprie idee in qualcosa che ha cambiato la storia del cinema, allora anch'io posso provare a realizzare i miei sogni.

⁠Oggi la Fondazione Carlo Rambaldi custodisce il suo archivio e porta avanti iniziative proprio dal territorio calabrese. Ritiene che la Calabria sia sufficientemente consapevole e orgogliosa di custodire l'eredità di un genio mondiale del cinema?

Credo che in Calabria ci siano certamente tanto affetto e ammirazione per mio padre, ma penso anche che non ci sia ancora una piena consapevolezza dell'immenso valore culturale e artistico della sua eredità. Parliamo di un uomo che ha rivoluzionato il cinema mondiale, che ha vinto tre Premi Oscar e che ha dato vita a personaggi entrati nell'immaginario collettivo di intere generazioni. E oggi il suo nome brilla anche sulla Hollywood Walk of Fame. È un patrimonio straordinario che abbiamo la responsabilità non soltanto di custodire, ma soprattutto di valorizzare e rendere accessibile alle nuove generazioni. Come Fondazione abbiamo fatto e continuiamo a fare tantissimo, spesso con grandi sacrifici, portando il nome di Carlo Rambaldi in musei, istituzioni culturali e manifestazioni internazionali. Dall'Italia agli Stati Uniti, fino alle collaborazioni con importanti realtà museali nel mondo, cerchiamo di mantenere viva la sua eredità attraverso progetti che guardano al futuro. Ma il mio desiderio è che questa eredità possa trovare anche in Calabria una casa stabile, uno spazio permanente in cui conservare e raccontare la sua storia, esporre le sue opere e i suoi lavori, ma anche creare occasioni di formazione, incontro e crescita per i giovani. Non vorrei che la Calabria si limitasse a essere orgogliosa di questo patrimonio. Vorrei che riuscisse a riconoscerlo anche come una vera opportunità di sviluppo culturale, turistico ed economico per il territorio. Per realizzare tutto questo, naturalmente, è necessaria una maggiore sinergia tra istituzioni, realtà culturali e mondo imprenditoriale. Perché un patrimonio di questa importanza non dovrebbe essere soltanto una responsabilità della nostra famiglia o della Fondazione, ma una ricchezza da condividere e valorizzare insieme. La stella di Hollywood è stata un'emozione immensa per tutta la nostra famiglia, un momento che porterò sempre nel cuore. Ma mi piacerebbe che quella luce arrivasse fino in Calabria e contribuisse a far nascere qualcosa di importante, concreto e duraturo. Perché credo che il modo più bello di onorare mio padre non sia soltanto celebrare ciò che ha realizzato, ma continuare a creare, a immaginare e, soprattutto, a offrire opportunità a chi verrà dopo di noi.

La stella di Carlo Rambaldi brilla a Los Angeles, ma la sfida della sua eredità si gioca anche in Calabria. Non basta celebrare un maestro che ha cambiato la storia del cinema: occorre creare le condizioni perché il suo patrimonio artistico diventi un luogo di cultura, formazione e nuove possibilità. La memoria, quando incontra una visione concreta, smette di appartenere soltanto al passato e diventa futuro.