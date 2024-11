Ci sono due strade. La prima è quella del vecchio tracciato, l’attuale Sp2. La seconda, invece, quella che non ha mai visto la luce a parte un tratto da quasi un chilometro nel comune di Platì. La Bovalino-Bagnara resta il sogno (e l’incubo) per migliaia di cittadini residenti nei circa 40 comuni che si intersecano in linea orizzontale dalla Locride alla Costa viola. Un incubo per quanti, a causa dell’avvio dei lavori circa 15 anni fa, subirono danni alle proprie abitazioni non del tutto (e non per tutti) risarciti; un sogno per chi spera ancora che, dopo la costruzione del Ponte sullo Stretto, come opera complementare il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finanzi questa strada.

Se n’è discusso oggi, a Dentro la Notizia, il format della redazione giornalistica di LaC News24 condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospiti della puntata, il vice sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, e in collegamento da Platì, con l’inviato Tonino Raco, i sindaci di Platì Rosario Sergi, quello di Caraffa del Bianco Stefano Marapodi e quello di Careri, Giuseppe Pipicella. Insieme a loro anche Pietro Sergi, di Natile di Careri, in rappresentanza delle famiglie di Natile che subirono danni a causa delle frane intervenute, pare, proprio per i lavori avviati a suo tempo. Nel corso della puntata, anche un intervento della senatrice della Lega, Tilde Minasi, tra i promotori del tavolo tecnico approntato (con Anas e Mit, tra gli altri) per aggiornare il piano e comprendere come attualizzare l’opera e soprattutto come finanziarla.

Un confronto che ha rilanciato una esigenza su tutte: marciare uniti, al di là degli interessi da campagna elettorale, per la realizzazione di una infrastruttura capace di togliere dall’isolamento un intero territorio. Procedere per step, è la parola chiave: partire, cioè, dalla messa in sicurezza della strada provinciale n. 2 per lunghi tratti quasi impercorribile e pericolosa. Ma non perdere di vista il grande obiettivo della super strada di collegamento veloce.

