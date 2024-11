Anche quest’anno tutte le studentesse e tutti gli studenti risultati idonei nelle graduatorie del diritto allo studio sono stati dichiarati beneficiari di borsa. Sono 7.000 (di cui oltre 4.300 donne) gli iscritti che ricevono la borsa di studio, 350 il premio di laurea e 100 il contributo per la mobilità internazionale. Per erogare la borsa di studio agli aventi diritto e, quindi, non prolungare ulteriormente i tempi, l’Università della Calabria, in attesa di ricevere il contributo regionale, ha anticipato 3 milioni di euro di risorse proprie integrando le risorse ricevute dai fondi Pon, Pnrr e Fis.

I nuovi beneficiari di borsa possono prendere visione del proprio status e dello scorrimento delle graduatorie accedendo al portale dei servizi online del Centro residenziale o tramite l’app Unical Life.

«Sin dall’inizio del mio mandato – ha dichiarato il rettore dell'Unical Nicola Leone - ho posto al centro il diritto allo studio, definendo la copertura del cento per cento delle borse di studio come obiettivo strategico dell’Università della Calabria. Sono soddisfatto di essere riuscito, per il quarto anno consecutivo, a centrare quest'importante obiettivo. Si tratta di un risultato – ha continuato il rettore Leone – per nulla scontato reso, quest’anno, ancora più difficile dall’ampliamento della platea degli aventi diritto e dall’aumento dell’importo della borsa, ma importantissimo per i nostri studenti che spesso provengono da contesti socioeconomici svantaggiati. Auspico – ha concluso il rettore Leone – che attraverso una positiva interlocuzione con la Regione si giunga presto ad una nuova legge regionale per il diritto allo studio che dia piena garanzia dell’assegnazione delle borse a tutti gli studenti idonei».