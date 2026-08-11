Infezioni, antibiotico-resistenza e tossicologia al centro del nuovo percorso. Il coordinatore e docente Andrea Bruni: «Tempestività e competenza professionale possono fare realmente la differenza»

L’Università della Calabria amplia la propria offerta formativa post-laurea con il Master universitario di II livello in “Infezioni del paziente critico, terapia antibiotica appropriata ed emergenze tossicologiche”, diretto e coordinato dal professor Andrea Bruni.

Si tratta del primo Master di II livello promosso dall’Università della Calabria specificamente dedicato a questi temi, nato con l’obiettivo di offrire una formazione altamente specialistica ai medici chiamati quotidianamente a gestire pazienti complessi nell’ambito dell’emergenza-urgenza e dell’area critica.

Uno dei nuclei centrali del percorso formativo sarà rappresentato dalla gestione delle infezioni nel paziente critico, una delle sfide più rilevanti per i sistemi sanitari contemporanei. In terapia intensiva e nei contesti dell’emergenza, infatti, la crescente diffusione di microrganismi multiresistenti rende sempre più necessario coniugare rapidità di intervento, appropriatezza prescrittiva e conoscenza delle nuove strategie terapeutiche.

Particolare attenzione sarà quindi dedicata alla terapia antibiotica appropriata, all’antimicrobial stewardship, alla diagnosi microbiologica e alla gestione delle infezioni severe, con un approccio multidisciplinare e fortemente orientato alla pratica clinica.

Accanto all’infettivologia critica, un intero modulo sarà dedicato alle emergenze tossicologiche, tema tornato drammaticamente di attualità anche in Calabria. A un anno dall’emergenza botulino che interessò il territorio calabrese, causando numerosi ricoveri e anche alcune vittime, l’esperienza maturata ha evidenziato quanto sia fondamentale disporre di professionisti preparati a riconoscere precocemente e gestire correttamente intossicazioni potenzialmente letali.

Proprio per questo il Master potrà contare sul contributo del professor Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni di Pavia, punto di riferimento nazionale nel campo della tossicologia clinica.

Il Comitato scientifico, coordinato dal professor Bruni, comprende inoltre i professori Alessandro Russo, Marco Falcone ed Eugenio Garofalo, con competenze complementari nell’ambito delle infezioni, della terapia intensiva e della gestione del paziente critico.

Il programma prevede inoltre uno specifico approfondimento dedicato alla gestione del paziente ustionato, altra condizione ad elevata complessità che richiede competenze integrate fin dalle prime fasi dell’emergenza. Tra gli esperti coinvolti figura Romolo Villani, professionista di riconosciuta esperienza nel settore.

Tra i docenti del Master sarà presente anche il professor Matteo Bassetti, tra i più noti specialisti italiani nel campo delle malattie infettive, che contribuirà ad approfondire le nuove sfide poste dalle infezioni severe e dall’antibiotico-resistenza. Il Master avrà una durata di 12 mesi, per complessivi 60 CFU e 1.500 ore di attività formativa, con modalità didattica mista. L’avvio delle lezioni è previsto per il 12 ottobre 2026.

L’obiettivo è costruire un percorso nel quale università, terapia intensiva, infettivologia, microbiologia e tossicologia possano dialogare, mettendo a disposizione dei partecipanti non soltanto conoscenze teoriche, ma soprattutto strumenti concretamente utilizzabili nella pratica clinica.

«Le infezioni nel paziente critico e le emergenze tossicologiche rappresentano oggi due ambiti nei quali la tempestività delle decisioni e l’elevata competenza professionale possono fare realmente la differenza – sottolinea il professor Andrea Bruni –. L’esperienza delle emergenze affrontate negli ultimi anni ci insegna che accanto all’organizzazione dei servizi è indispensabile investire nella formazione. Con questo Master vogliamo creare all’Università della Calabria un percorso avanzato capace di mettere insieme alcuni dei maggiori esperti nazionali e di trasferire le loro competenze ai professionisti che ogni giorno lavorano nell’area critica».

Le informazioni relative ai requisiti di accesso, al piano didattico e alle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Università della Calabria.