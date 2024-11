È online il bando di concorso per l’ammissione ai 95 posti di dottorato di ricerca (XXXVIII ciclo) distribuiti nei 12 corsi che si sviluppano nelle aree medico-sanitaria, scienze, ingegneria e tecnologia, socio-economica, umanistica, giuridica. Quest’anno l’Unical investe sull’alta formazione dottorale con un’offerta formativa innovativa e sostenuta da un ampio numero di borse.

La proposta dell’ateneo, infatti, si arricchisce di nuovi percorsi, che rispondono alla domanda di formazione e ricerca di una società in evoluzione, aprono ancor di più alla collaborazione con il mondo industriale e le Pubbliche amministrazioni e offrono ampie possibilità di carriera dentro e fuori dal mondo universitario.

In particolare, traendo vantaggio dalle opportunità fornite dai finanziamenti legati ai decreti 351 e 352 del 9 aprile 2022, l’ateneo ha attivato 26 borse su tematiche PNRR, sulla Pubblica Amministrazione, sul Patrimonio Culturale e sulla Transizione Digitale ed Ecologica, nonché 25 borse in collaborazione con imprese. Questi percorsi rappresentano nuove opportunità formative che si aggiungono a quelle dei dottorati tradizionali, consentendo di incrementare le interazioni con il mondo del lavoro, accrescendo anche le possibilità di impiego dei futuri dottori di ricerca.

«Il dottorato in Italia sta andando incontro a una stagione di riforma, che ne riconsidera e valorizza il ruolo, mettendo la ricerca al centro dello sviluppo del Paese – dice il rettore Nicola Leone – All’Unical abbiamo abbracciato con convinzione il nuovo corso, che apre a maggiori e importanti prospettive per i nostri laureati. Il dottorato di ricerca, quindi, oltre a confermarsi passaggio necessario e obbligato per chi vuole intraprendere la carriera accademica, rappresenta oggi, e sarà sempre più così in futuro, un’opportunità di accesso ai livelli professionali più alti in ambito privato e pubblico. Nella società della conoscenza il dottorato di ricerca sarà un titolo sempre più richiesto. Il bando di concorso per il nuovo ciclo Unical è un’occasione di crescita, quindi, da non lasciarsi sfuggire».

Tutti i posti sono coperti da borsa e ogni dottorando dovrà svolgere un periodo di studio e ricerca all’estero, della durata di almeno 3 mesi nel corso del triennio.

Nel caso di borse finanziate dal DM 352 – i nuovi dottorati industriali innovativi dell’ateneo – è previsto anche un periodo obbligatorio presso l’impresa convenzionata fino a 18 mesi, mentre il periodo di studio all’estero sarà di almeno 6 mesi. Per le borse finanziate da DM 351 diverse da PNRR Ricerca (quindi Pubblica Amministrazione, Patrimonio Culturale e Transizione Digitale ed Ecologica) sono previsti periodi obbligatori in imprese, centri di ricerca e Pubbliche Amministrazioni e il periodo di studio all’estero sarà anche qui di almeno 6 mesi. È possibile presentare domanda di ammissione dall’8 agosto fino alle ore 12 dell’8 settembre. La domanda, corredata da un progetto di ricerca, deve essere compilata on line su Esse3 Unical.

Possono partecipare al concorso anche i laureandi, che prevedono di completare gli studi entro la data di iscrizione al corso di dottorato. In questo caso i candidati dovranno poi comunicare l’avvenuto conseguimento del titolo inviando una mail a dottorati@unical.it. Per conoscere i requisiti d’ammissione, i posti e le borse disponibili, le tematiche di ricerca, i criteri di valutazione, il calendario delle prove di ammissione si consiglia di consultare il bando.

Ecco i corsi di dottorato presenti nell’offerta Unical: